Вчора на кордоні людям було відмовлено владою у захисті і допомозі, - Наливайченко
Як повідомляла прес-служба руху "Справедливість", їх зустріли прикордонники на чолі з генералами ДПСУ. Вони повідомили, що нікого не пропустять, бо кордон заміновано.
Лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко наголосив, що таким чином і політики і безпосередньо прикордонникі перебувають у вибухонебезпечній зоні, що напряму загрожує життю людей.
Валентин Наливайченко намагався передати генералу заяву: "Більше сорока людей, зокрема, народні депутати перебувають у вибухонебезпечній зоні, вимагаємо негайної евакуації", - зокрема йшлося у ній.
Однак, у присутності преси, представник ДПСУ категорично відмовився взяти цю заяву і не пропустив громадян України через кордон. Таким чином, поставивши під загрозу життя людей, якщо, звичайно, "мінування" було реальним.
"Нам було відмовлено у допомозі у зв'язку з ситуацією, яка ж сама влада і придумала. Замість евакуації - цинічна й нахабна брехня. Генерал ДПСУ, який виконував злочинні накази влади, має нести відповідальність перед українцями. Особливо перед своїми підлеглими, яких він наразив на небезпеку", - наголосив лідер руху "Справедливість".
Нагадаємо, що Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеілом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон. Окрім того, сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону.
Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що борючись за владу прихильники Міхеіла Саакашвілі, який сьогодні прорвався через держкордон, знищують державу.
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