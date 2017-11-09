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Вчорашні події на українсько-польському кордоні - це кримінальний злочин, - Народний фронт

Усі, незалежно від того - колишній президент чи колишній прем’єр-міністр, - повинні понести кримінальну відповідальність за прорив державного кордону. Так вимагає закон і справедливість, яку ми відстояли на Майдані
У НФ наполягають, що політична оцінка цих процесів так само однозначна. Коли вся країна протягом останніх кількох років бореться за свою незалежність, свободу і своє європейське майбутнє, купка популістів та гастролерів – Саакашвілі, Тимошенко та інші - сліпо і цинічно борються за владу в країні.
Вчорашні події на українсько-польському кордоні - це кримінальний злочин, - Народний фронт Фото: EPA/UPG

"Вони не вибирають способів – це брехня, провокації, а тепер вони навіть не зупинилися перед скоєнням злочину. Ми вимагаємо від правоохоронних органів негайного притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконного перетину державного кордону України із застосуванням сили, а також роззброєння та арешту бандитських формувань, які брали співучасть у штурмі кордону та подальшому супроводження НЕгромадянина Саакашвілі", - заявили у "Народному фронті".

"Ми цінуємо позицію Національної поліції України та Державної прикордонної служби України, які не допустили кровопролиття, що його так прагнули Саакашвілі, Тимошенко і компанія. Народні депутати, які були причетні до скоєння цього злочину, мають понести відповідальність, і з них має бути знятий депутатський імунітет", - йдеться у заяві.

"Народний Фронт" ініціює введення кримінальної відповідальності за незаконний перетин державного кордону.

Українське громадянство та український паспорт є безумовною цінністю для всіх нас. І більше це НЕ повинно ставати розмінною монетою в політичних інтригах та ігрищах. Тому процедура надання громадянства України повинна бути жорстка і принципова.

Нагадаємо, що Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеілом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон. Окрім того, сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону.

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11 09 2017 15:38
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