Вчорашні події на українсько-польському кордоні - це кримінальний злочин, - Народний фронт
"Вони не вибирають способів – це брехня, провокації, а тепер вони навіть не зупинилися перед скоєнням злочину. Ми вимагаємо від правоохоронних органів негайного притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконного перетину державного кордону України із застосуванням сили, а також роззброєння та арешту бандитських формувань, які брали співучасть у штурмі кордону та подальшому супроводження НЕгромадянина Саакашвілі", - заявили у "Народному фронті".
"Ми цінуємо позицію Національної поліції України та Державної прикордонної служби України, які не допустили кровопролиття, що його так прагнули Саакашвілі, Тимошенко і компанія. Народні депутати, які були причетні до скоєння цього злочину, мають понести відповідальність, і з них має бути знятий депутатський імунітет", - йдеться у заяві.
"Народний Фронт" ініціює введення кримінальної відповідальності за незаконний перетин державного кордону.
Українське громадянство та український паспорт є безумовною цінністю для всіх нас. І більше це НЕ повинно ставати розмінною монетою в політичних інтригах та ігрищах. Тому процедура надання громадянства України повинна бути жорстка і принципова.
Нагадаємо, що Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеілом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон. Окрім того, сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону.
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