Вчителі молодших класів пройдуть дистанційні та очні тренінги, - Гриневич

Міністр звернула увагу місцевих органів влади на матеріально-технічне забезпечення 100 шкіл, які беруть участь у пілотному проекті з впровадження нових стандартів початкової освіти

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич заявляє, що 20 тис. вчителів молодших класів пройдуть дистанційні та очні курси підготовки для впровадження нових принципів навчання.

"Ми зараз готуємо дистанційний курс і всі 20 тис. вчителів, які навчатимуть першокласників у 2018-2019 навчальному році. В Україні пройде змішане навчання: частина навчання - це буде дистанційний курс, який ми запропонуємо наприкінці цього року, а частина - це будуть очні тренінги", - сказала Гриневич на Всеукраїнській серпневій конференції педагогічних працівників у п'ятницю в Києві, пише "Інтерфакс-Україна".

Міністр звернула увагу місцевих органів влади на матеріально-технічне забезпечення 100 шкіл (по 4 на область), які беруть участь у пілотному проекті з впровадження нових стандартів початкової освіти вже в 2017 році.

Гриневич висловила припущення, що за необхідності це облаштування шкіл можна фінансувати частково з державного бюджету, залежно від фінансових можливостей місцевих бюджетів.

Нагадаємо, з 2018 року всі першокласники почнуть навчання за новим державним стандартом.

Зараз Гриневич відзначила досягнення 100 шкіл щодо підготовки до нової навчальної школи. Зокрема, Гриневич відзначила готовність навчальних закладів у Волинській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Сумській, Тернопільській, Рівненській, Черкаській, Чернівецькій та Одеській областях, які "змогли на 100% виконати всі необхідні приготування до старту пілоту нового стандарту".

Кабінет міністрів України, як і планував, почне реформу освіти в Україні у визначені строки, а кошти на впровадження змін будуть шукати як всередині держави, так і ззовні, залучаючи до цього процесу міжнародних партнерів.