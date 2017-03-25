Вдова Вороненкова не збирається покидати Україну, – Пономарьов
Про це написав екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов на своїй сторінці у Facebook.
"Маша поки що залишиться в Україні. 31-го вона співатиме українські пісні в пам'ять про свого коханого Дениса Вороненкова. Захоплююся нею. Сильна і горда", – написав він.
Пономарьов висловив переконання, що організатори вбивства Вороненкова будуть знайдені і покарані.
"Гадів дістанемо. Тим більше, що імена відомі", – наголосив він.
Раніше Пономарьов заявляв, що за вбивством його колеги Дениса Вороненкова стоять російські правоохоронці. Зокрема, він назвав ім'я генерала ФСБ Олега Феоктистова, який колись очолював службу безпеки в "Роснефти".
Нагадаємо, вбитого в Києві екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова поховали на Звіринецькому цвинтарі у Києві.
Як повідомляв iPress.ua, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.
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