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Вдова Вороненкова не збирається покидати Україну, – Пономарьов

Максакова поки що залишиться в Україні
Вдова вбитого екс-депутат Держдуми РФ Дениса Вороненкова оперна співачка Марія Максакова не має наміру виїжджати з України.
Вдова Вороненкова не збирається покидати Україну, – Пономарьов Фото: riafan.ru

Про це написав екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов на своїй сторінці у Facebook.

"Маша поки що залишиться в Україні. 31-го вона співатиме українські пісні в пам'ять про свого коханого Дениса Вороненкова. Захоплююся нею. Сильна і горда", – написав він.

Пономарьов висловив переконання, що організатори вбивства Вороненкова будуть знайдені і покарані.

"Гадів дістанемо. Тим більше, що імена відомі", – наголосив він.

Раніше Пономарьов заявляв, що за вбивством його колеги Дениса Вороненкова стоять російські правоохоронці. Зокрема, він назвав ім'я генерала ФСБ Олега Феоктистова, який колись очолював службу безпеки в "Роснефти".

Нагадаємо, вбитого в Києві екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова поховали на Звіринецькому цвинтарі у Києві.

Як повідомляв iPress.ua, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

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25 03 2017 20:10
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