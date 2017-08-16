CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Іркутській області (Росія) ведмідь відкусив руку чоловікові, який просунув її у вольєр для того, щоб погодувати тварину згущеним молоком.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ведмідь відкусив руку п'яному росіянину, який хотів нагодувати тварину згущеним молоком, - ВІДЕО
Через алкогольне сп’яніння, чоловік вирішив перелізти через паркан до вольєру
Фото: Newstes
"Просунув руку в клітку, яку раптово схопив один з хижаків. Відбити потерпілого від хижаків зміг тільки бармен закладу, після чого на місце події була негайно викликана бригада медиків", - повідомляє прес-служба поліція Іркутської області.
42-річного відвідувача одного з придорожніх кафе госпіталізували із травматичною ампутацією правої руки.
Нагадаємо, що у Росії зграя ведмедів з'їла тонну риби, яку на дорогу висипав п'яний водій вантажівки.
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16 08 2017 16:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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