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Ведмідь відкусив руку п'яному росіянину, який хотів нагодувати тварину згущеним молоком, - ВІДЕО

Через алкогольне сп’яніння, чоловік вирішив перелізти через паркан до вольєру
В Іркутській області (Росія) ведмідь відкусив руку чоловікові, який просунув її у вольєр для того, щоб погодувати тварину згущеним молоком.
Ведмідь відкусив руку п Фото: Newstes

"Просунув руку в клітку, яку раптово схопив один з хижаків. Відбити потерпілого від хижаків зміг тільки бармен закладу, після чого на місце події була негайно викликана бригада медиків", - повідомляє прес-служба поліція Іркутської області.

42-річного відвідувача одного з придорожніх кафе госпіталізували із травматичною ампутацією правої руки.

Нагадаємо, що у Росії зграя ведмедів з'їла тонну риби, яку на дорогу висипав п'яний водій вантажівки.

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16 08 2017 16:38
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