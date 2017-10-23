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Ведучу "Эха Москвы" ввели в штучну кому

Попереднім мотивом підозрюваного назвали особисту неприязнь
Журналістку "Эха Москвы" Тетяну Фельгенгауер, яка отримала ножове поранення горла, ввели в штучний сон.
Ведучу "Эха Москвы" ввели в штучну кому Фото: sobkor02.ru

"Зараз Тетяна перебуває на штучній вентиляції легенів у реанімаційній палаті. Крім того, її занурили в штучний сон - вона в коматозному сні", - сказав головний редактор радіостанції Олексій Венедиктов  в ефірі "Эха Москвы".

Раніше заступник головного редактора радіостанції Володимир Варфоломєєв сказав, що лікарі завершили операцію Фельгенгауер. Її перевели в палату.

Нагадаємо, що на ведучу російської радіостанції "Ехо Москви" Тетяну Фельгенгауер було скоєно напад у редакції.

Як відомо, чоловік увірвався до редакції "Эха Москвы" і поранив Фельгенгауер. Лікарі швидкої допомоги заявили, що журналістка отримала поранення середньої тяжкості.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу про замах на вбивство (ч. 1 ст. 105 КК РФ) щодо 48-річного чоловіка. "Эхо Москвы" повідомило, що його звуть Борис Гріц. За інформацією джерел РІА "Новости", він є уродженцем Грузії, який постійно проживає в Ізраїлі.

У поліції заявили, що нападник на Фельгенгауер виявився іноземцем. У відомстві попереднім мотивом підозрюваного назвали особисту неприязнь. Джерело "Интерфаксу" розповіло, що чоловікові буде призначена психіатрична експертиза.

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23 10 2017 18:56
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