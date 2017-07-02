ПОЛІТИКА НОВИНИТелеведучий каналу Fox News Білл О'Райлі, який під час інтерв'ю з президентом США Дональдом Трампом назвав президента Росії Володимира Путіна вбивцею, дав зрозуміти, що, якщо він і вибачиться, то це трапиться десь у 2023 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ведучий Fox News про вибачення: Нехай Путін почекає ще шість років
Журналіст каже, що "працює над цим"
Фото: 112.ua
"Я працюю над цим вибаченням, але це може зайняти деякий час. Можете перевірити це році так у 2023", - заявив О'Райлі під час свого телешоу, інформує "112 Україна".
Нагадаємо, в інтерв'ю з американським президентом Дональдом Трампом ведучий Fox News Білл О'Райлі запитав його про ставлення до Путіна. Коли Трамп заявив, що поважає Путіна, О'Райлі зауважив: "Але ж він вбивця". На це Трамп відповів, що в США теж багато вбивць.
В свою чергу, адміністрація президента Росії вимагає вибачень від американського телеканалу Fox News.
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07 02 2017 11:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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