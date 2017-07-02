Ведучий Fox News про вибачення: Нехай Путін почекає ще шість років

Журналіст каже, що "працює над цим"

Телеведучий каналу Fox News Білл О'Райлі, який під час інтерв'ю з президентом США Дональдом Трампом назвав президента Росії Володимира Путіна вбивцею, дав зрозуміти, що, якщо він і вибачиться, то це трапиться десь у 2023 році.

"Я працюю над цим вибаченням, але це може зайняти деякий час. Можете перевірити це році так у 2023", - заявив О'Райлі під час свого телешоу, інформує "112 Україна".

Нагадаємо, в інтерв'ю з американським президентом Дональдом Трампом ведучий Fox News Білл О'Райлі запитав його про ставлення до Путіна. Коли Трамп заявив, що поважає Путіна, О'Райлі зауважив: "Але ж він вбивця". На це Трамп відповів, що в США теж багато вбивць.

В свою чергу, адміністрація президента Росії вимагає вибачень від американського телеканалу Fox News.