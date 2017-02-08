Ведучий Олесь Терещенко потребує допомоги
"Друзі! У мене серйозне випробування. Важка онкологічна хвороба. Буду боротися з Божою допомогою! Вчора розпочав хіміотерапію. Дорого - 60000 грн за один курс. Обстеження, тести в лабораторії за кордоном, підготовка уже потягнули на 200000. Поки лікування в Україні, бо зволікати не можна. Далі - запити на провідні клініки Ізраїлю, Німеччини, Південної Кореї. Прошу вашої допомоги! Буду вдячний за будь-яку пожертву! Дай Боже всім вам і рідним здоров'я і щоденної радості!", - написав Олесь Терещенко.
Журналіст на зв'язку через групу у Messenger та Viber.
Іменні карти "Приватбанк":
Картка у гривні:
4731217113983975 Терещенко Олесь Володимирович
Картка у доларах США:
5168742204956506
Реквізити для SWIFT платежу:
-Одержувач (П. І. Б. власника рахунку латиницею) TERESHCHENKO OLES
-Рахунок у банку одержувача (номер пластикової картки або поточний рахунок у ПриватБанку) 5168742204956506
-Банк одержувача PRIVATBANK
SWIFT CODE: PBANUA2X
-Банк-кореспондент JP MORGAN CHASE BANK
SWIFT CODE: CHASUS33
-Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті 0011000080
-IBAN: UA533052990005168742204956506
Картка у євро: 5168742204959278
реквізити для SWIFT платежу:
-Одержувач (П. І. Б. власника рахунку латиницею) TERESHCHENKO OLES
-Рахунок у банку одержувача (номер пластикової картки або поточний рахунок у ПриватБанку) 5168742204959278
-Банк одержувача PRIVATBANK
SWIFT CODE: PBANUA2X
-Банк-кореспондент Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany
SWIFT CODE: COBADEFF
-Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті acc № 400 8867004 01
-IBAN: UA933052990005168742204959278
Для міжнародних грошових переказів Western Union та інших:
TERESHCHENKO OLES VOLODYMYROVYCH
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