Ведучий Олесь Терещенко потребує допомоги

Ведучий "UA: Першого" Олесь Терещенко звернувся до колег з проханням про допомогу через важку онкологічну хворобу.

"Друзі! У мене серйозне випробування. Важка онкологічна хвороба. Буду боротися з Божою допомогою! Вчора розпочав хіміотерапію. Дорого - 60000 грн за один курс. Обстеження, тести в лабораторії за кордоном, підготовка уже потягнули на 200000. Поки лікування в Україні, бо зволікати не можна. Далі - запити на провідні клініки Ізраїлю, Німеччини, Південної Кореї. Прошу вашої допомоги! Буду вдячний за будь-яку пожертву! Дай Боже всім вам і рідним здоров'я і щоденної радості!", - написав Олесь Терещенко.

Журналіст на зв'язку через групу у Messenger та Viber.

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Картка у євро: 5168742204959278

реквізити для SWIFT платежу:

-Одержувач (П. І. Б. власника рахунку латиницею) TERESHCHENKO OLES

-Рахунок у банку одержувача (номер пластикової картки або поточний рахунок у ПриватБанку) 5168742204959278

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