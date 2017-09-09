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Величезний портрет дитини з'явився на кордоні США і Мексики, – ФОТО

Дитина дивиться на сталеву загорожу, що розділяє Мексику і США
На мексиканській стороні кордону неподалік від міста Тіхуана встановили щит з чорно-білим зображенням дитини.
Величезний портрет дитини з Фото: twitter.com/JRart

Про це пише ВВС.

З боку американської території здається, ніби дитина тримається руками за прикордонну стіну.


Фото: twitter.com/arishapiro

Портрет маленької дитини – інсталяція французького художника і фотографа JR. Таким чином, він сподівався нагадати американським законодавцям, які здійснюють імміграційну політику, що в них "є серце".


Фото: twitter.com/JRart

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Нагадаємо, 25 січня Трамп підписав указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою та посилення міграційної політики. Сполучені Штати Америки мають намір побудувати не лише міцну і високу стіну на кордоні з Мексикою, але й таку, що виглядатиме естетично. При цьому президент США продовжує наполягати, що вартість стіни сплатить Мексика. Однак уряд Мексики не має наміру виділяти кошти на будівництво стіни на кордоні з США.

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09 09 2017 18:20
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