Велика Британія на 100% стоїть за Україну, - глава МЗС Британії

Джонсон заявив, що члени світової спільноти мають бути абсолютно рішучими у питанні введення санкцій

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон запевняє Україну в абсолютній підтримці її територіальної цілісності.

"Я хочу запевнити, що Велика Британія на 100% стоїть за Україну, права українців, незалежність і суверенітет України", - сказав Джонсон у ході виступу на панельній дискусії Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині, інформують "Українські Новини".

При цьому він підкреслив, що якщо одна держава анексує територію іншої, то члени світової спільноти мають бути абсолютно рішучими у питанні введення санкцій.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко на Мюнхенській конференції з питань безпеки пояснив особливості російської агресії. Зокрема, Порошенко заявив, що "Путін ненавидить Україну глибоко і щиро, він ненавидить український народ – я це знаю особисто!".

Окрім того, Президент України, перебуваючи з візитом у Німеччині, провів телефонну розмову з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.