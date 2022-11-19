Велика Британія надасть Україні 50 млн фунтів стерлінгів на ППО – Сунак

Основний пакет протиповітряної оборони вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів буде спрямований на «захист українського цивільного населення та критичної національної інфраструктури від інтенсивного шквалу російських ударів».

Під час першого візиту до Києва прем’єр-міністр Великої Британії оголосив про посилення протиповітряної оборони України, щоб «покласти край цій варварській війні».

Прем'єр-міністр зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити останні події щодо війни, передає Sky News.

Основний пакет протиповітряної оборони вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів буде спрямований на «захист українського цивільного населення та критичної національної інфраструктури від інтенсивного шквалу російських ударів».

Він складається зі 125 зенітних установок і технологій для протидії смертоносним безпілотникам, які постачає Іран, включаючи десятки радарів і засоби електронної боротьби з дронами.

Велика Британія також розширює нашу пропозицію щодо підготовки українських збройних сил, надсилаючи до регіону досвідчених армійських медиків та інженерів для надання спеціалізованої підтримки, йдеться у заяві.

Прем’єр-міністр Ріші Сунак сказав: «Я пишаюся тим, як Велика Британія підтримувала Україну з самого початку, і я сьогодні тут, щоб сказати, що Великобританія та наші союзники продовжуватимуть підтримувати Україну, коли вона бореться за припинення цієї варварської війни і досягнення результатів справедливого миру».

«У той час як збройним силам України вдається відкинути російські війська на землі, цивільне населення піддається жорстокому обстрілу з повітря. Це надважливо, бути сьогодні в Києві та мати можливість зустрітися з тими, хто робить так багато і платить таку високу ціну, щоб захистити принципи суверенітету та демократії».

Новий пакет слідує за понад 1000 нових протиповітряних ракет, оголошених міністром оборони на початку цього місяця.

За останній тиждень українські сили кажуть, що Росія завдала понад 148 ракетних ударів по критичній інфраструктурі, залишивши близько 10 мільйонів людей без світла.