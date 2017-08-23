Велика Британія помилково розіслало листи громадянам Євросоюзу з проханням покинути країну

Лондон поки не визначився з правовим статусом громадян ЄС, які проживають на території Великобританії

Міністерство внутрішніх справ Великобританії в середу, 23 серпня, заявила, що відправило десятки листів громадянам Євросоюзу з помилковим приписом покинути країну.

Про це повідомляє Reuters.

Як роз'яснили у відомстві, помилка була допущена, оскільки зараз в Лондоні вирішують про права громадян ЄС в Королівстві на тлі Brexit.

"Обмежена кількість листів була розіслана помилково, і ми терміново вивчили, чому це сталося. Ми зв'язуємося з усіма, хто отримав цей лист, щоб роз'яснити, що вони можуть його ігнорувати", - йдеться в заяві прес-секретаря британського міністерства внутрішніх справ.

Раніше повідомлялося, що лідери протиборчих угруповань по стратегії Brexit в уряді Терези Мей виступили зі спільною декларацією і заявили, що вихід з ЄС буде повним, а перехідний період - обмеженим за часом.

Нагадаємо, що 16 березня королева Великобританії підписала закон, який дозволяє почати процедуру виходу країни зі складу Євросоюзу.

До того палата общин британського парламенту ухвалила покроковий план уряду щодо виходу країни зі складу Європейського Союзу.

Також прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей схвалила складання таємного плану для так званого "сірого" Brexit, який допоможе Сполученому Королівству уникнути радикального сценарію виходу з Європейського Союзу.

Як відомо, на історичному референдумі у Великобританії щодо членства країни в ЄС 23 червня за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС, проголосували 48,1%.