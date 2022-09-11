НОВИНИОскільки наближається ключова битва за Херсон.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Велика Британія посилить підтримку українських військ взимку
Фото: Бен Воллес/ glavcom.ua
Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес в інтерв'ю агентству Reuters.
Воллес приєднався до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, щоб спостерігати за підготовкою українських військових у південно-східному англійському місті Лідд, у той час як Британія оголосила про надання Україні ще 12 000 спальних комплектів для екстремально холодної погоди.
"Наближається зима, і це важливий виклик для обох сторін", – сказав він. "Тому ми сповнені рішучості ... надати українським солдатам найкращі базові навички, тому що ми вже знаємо, що російські військові цього не роблять", – зазначив міністр.
"Я не здивуюся, якщо протягом наступних кількох тижнів ми побачимо, як вони успішно перейдуть на той бік річки", – сказав Воллес про українських військових, додавши, що саме тому зараз так важливо продовжувати постачання обладнання та підтримку.
"Україна все ще здобуває перемоги на Сході країни, і повільно, але впевнено наближається до Херсона на Півдні. Це важка боротьба", – підкреслив він.
Столтенберг, який сказав, що союзники по НАТО також надаватимуть підтримку українським військам протягом зимових місяців, зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком пізніше в середу в Лондоні, щоб обговорити майбутнє оборонного альянсу.
Столтенберг є першим міжнародним лідером, який відвідує Сунака на Даунінг-стріт, і ця зустріч відбувається в той час, коли Британія прагне оновити свій Інтегрований огляд оборонних пріоритетів, оскільки уряд обмірковує скорочення витрат.
У своїй заяві Сунак зазначив, що Британія залишатиметься основою НАТО, але Альянс має розвиватися в міру того, як змінюються виклики.
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