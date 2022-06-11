Велика Британія та Японія домовились про посилення підтримки України
Про це заявили в МЗС Японії, повідомляє Japan Today.
Сторони домовилися продовжувати підтримку України та зберігати санкції проти росії.
Також лідери підтвердили, що Японія і Британія прискорять переговори для якнайшвидшого досягнення угоди, що посилить сумісність і взаємодію між їхніми збройними силами, а також угоди про спільну розробку винищувача.
Підкресливши, що безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону нероздільні, Кісіда сказав, що Японія вітає зближення Великої Британії з регіоном з метою збільшення своєї присутності в ньому.
Раніше повідомлялося, що Японія і Велика Британія в грудні мають намір підписати великий оборонний пакт, який дозволить країнам активізувати співпрацю із США в Індо-Тихоокеанському регіоні і посилити стримування загрози з боку Китаю.
Країни підпишуть Угоду про взаємний доступ (RAA). Це відбудеться слідом за подібною угодою, яку Японія підписала з Австралією в січні, і є ще однією ознакою того, що Токіо налагоджує більш глибокі оборонні зв'язки з союзниками і партнерами, щоб підготуватися до можливості війни з Китаєм через Тайвань.
Нагадаємо, що влада Сполучених Штатів надасть Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму 400 млн доларів.
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