Велика Британія та Японія домовились про посилення підтримки України

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, домовившись про поглиблення двостороннього співробітництва на тлі стурбованості щодо війни росії проти України.

Про це заявили в МЗС Японії, повідомляє Japan Today.

Сторони домовилися продовжувати підтримку України та зберігати санкції проти росії.

Також лідери підтвердили, що Японія і Британія прискорять переговори для якнайшвидшого досягнення угоди, що посилить сумісність і взаємодію між їхніми збройними силами, а також угоди про спільну розробку винищувача.

Підкресливши, що безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону нероздільні, Кісіда сказав, що Японія вітає зближення Великої Британії з регіоном з метою збільшення своєї присутності в ньому.

Раніше повідомлялося, що Японія і Велика Британія в грудні мають намір підписати великий оборонний пакт, який дозволить країнам активізувати співпрацю із США в Індо-Тихоокеанському регіоні і посилити стримування загрози з боку Китаю.

Країни підпишуть Угоду про взаємний доступ (RAA). Це відбудеться слідом за подібною угодою, яку Японія підписала з Австралією в січні, і є ще однією ознакою того, що Токіо налагоджує більш глибокі оборонні зв'язки з союзниками і партнерами, щоб підготуватися до можливості війни з Китаєм через Тайвань.

Нагадаємо, що влада Сполучених Штатів надасть Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму 400 млн доларів.