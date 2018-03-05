Велика приватизація: цього року збираються продати 26 підприємств
Про це написав на своїй сторінці в Facebook виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна Віталій Трубаров.
За його словами, 18 об'єктів зі списку знаходяться в управлінні ФДМУ, серед них – п'ять обленерго ("Тернопільобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Харківобленерго", "Миколаївобленерго", "Хмельницькобленерго"), а також чотири теплогенеруючих підприємства ("Херсонська ТЕЦ", "Дніпровська ТЕЦ", "Криворізька теплоцентраль", "Сєвєродонецька теплоелектроцентраль").
Також Фонд держмайна управляє "Запорізьким титано-магнієвим комбінатом", "Президент-Готелем", "Турбоатомом", "Азовмашем", "Завод алюмінієвої фольги" і ВАТ "Оріана", що потрапили до переліку.
Як підкреслив Трубаров, приватизація ще трьох підприємств ("Центренерго", "Одеський припортовий завод" і "Сумихімпром") пройде згідно з прикінцевими та перехідними положеннями закону "Про приватизацію державного та комунального майна".
Що стосується решти об'єктів великої приватизації, то три з них знаходяться в управлінні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України ("Об'єднана гірничо-хімічна компанія", "Завод "Електроважмаш", "Дніпровський електровозобудівний завод").
В управлінні Міністерства аграрної політики та продовольства знаходиться два об'єкти великої приватизації – "Аграрний фонд" та "Державна продовольчо-зернова корпорація України".
По одному об'єкту великої приватизації управляють Кабінет міністрів ("Украгролізинг"), Міністерство охорони здоров'я (ПРАТ "Індар") і Міністерство енергетики та вугільної промисловості ("Вугільна компанія "Краснолиманська").
Трубаров зазначив, що після урядового комітету список повинен затвердити Кабінет міністрів.
Як повідомлялося, держбюджет-2017 передбачав 17,1 млрд грн надходжень від приватизації, проте бюджет отримав лише 3,4 млрд грн.
Основну суму в 3,05 млрд грн Фонд отримав за рахунок продажу в серпні блокпакетів акцій енергокомпаній, які викупила група СКМ Ріната Ахметова, що вже володіє в них контрольним пакетом.
Надходження від приватизації в 2016 році становили 0,19 млрд грн при плані 17,1 млрд грн. Держбюджет 2018 року припускає надходження від приватизації в розмірі 21,3 млрд грн.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко на засіданні Нацради реформ підписав закон про приватизацію.
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