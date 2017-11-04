Великдень у "Парку Київська Русь": лицарський турнір напередодні і веселі розваги на свято

15 квітня 2017 року у "Парку Київська Русь" відбудеться Відбірковий турнір на Чемпіонат світу з середньовічного бою по версії IMCF - "Меч князя Святослава".

Учасники заходу – більше 150 бійців з усіх областей України. Бої відбуватимуться як один на один, так і в групових номінаціях, а участь у них братимуть і чоловіки, і представниці прекрасної, але не слабкої статі

Бійці будуть змагатися у повному лицарському обладунку зі зброєю, що є точною реконструкцією середньовічної. Бої триватимуть до глибокого вечора. Нагородою бійцям стане щире захоплення та оплески глядачів, призи від "Парку Київська Русь". І найголовніший трофей – 50 найкращих бійців, як хлопців, так і дівчат, поїдуть та Чемпіонат світу з середньовічного бою, який відбудеться в кінці травня в Данії.

А 16 та 17 квітня у "Парку Київська Русь" на святкуванні Великодня, можна буде поринути в епоху, яка прихована від нас тисячею минулих років, і дізнатися відповіді на багато питань.

Театр Древнього Києва покаже оригінальну театралізовану постановку – "Як на Русі Світло Темряву перемогло", про те, як жителі Древнього Києва вади подолали. Відвідувачі зможуть не тільки спостерігати за дійством, але й приєднатися до нього. Кожен має можливість стати учасником різноманітних конкурсів та змагань, які є невід'ємною частиною святкової програми.

Крім участі в масових розвагах на Великдень, кожен відвідувач Древнього Києва може вибрати собі також індивідуальне заняття до душі – постріляти з лука, взяти костюм в оренду та провести фотосесію, покататися на конях, скуштувати смачні страви в корчмі, взяти участь у різноманітних майстер-класах, придбати або виготовити самому оригінальні сувеніри і знайти багато інших занять в залежності від своїх інтересів.

Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований у селі Копачів, Обухівський район, Київська область. Курсують Маршрутки з Києва від метро "Видубичі". Ціна квитка 15 квітня – 250 грн, 16 і 17 квітня – 150 грн, для пенсіонерів і студентів – 100 грн, для дітей шкільного віку – 50 грн, дошкільнята – безкоштовно.

Детальна інформація на сайті parkkyivrus.com