Великі тендери на постачання дизпалива "Укрзалізниці" виграла компанія "Трейд-Коммодіті"
50 тис. тонн дизпалива "Трейд-Коммодіті" поставить за 1,1 млрд гривень (за ціною 22 287 грн/тонну), ще 25 тис. тонн - за 0,56 млрд грн (22 237 грн/тонну), інформує Oilnews.
Ще один тендер УЗ із закупівлі 50 тис. тонн відбудеться пізніше.
Ціни "Трейд-Коммодіті" нижчі від поточних гуртових цін на 4,2-4,4%, зазначає Oilnews і нагадує про практику виграшу на торгах "Укрзалізниці" з подальшим підвищенням цін у 2015-2016 роках.
"Трейд Коммодіті" до неї також вдавалася. Так, 29 листопада 2016 року компанія була визнана переможцем у тендерах на постачання 40 тис. тонн дизпалива з ціною, нижчою від середньоринкової. Уже наступного дня після укладення договору "Трейд Коммодіті" й УЗ підписали додаткову угоду про підвищення ціни на 10%.
Компанія "Трейд Коммодіті" стала активним учасником тендерів, які проводять великі державні компанії, на початку 2016 року. Раніше вона була відома як невеликий регіональний трейдер, який оперував міні-НПЗ у Дніпродзержинську (нині Кам'янка) Дніпропетровської області.
За даними учасників ринку, успішність "Трейд Коммодіті" у сфері держзакупівель пов'язана з підтримкою на вищому політичному рівні, зокрема з близькістю до керівництва парламентської фракції БПП, пише Oilnews.
Нагадаємо, що раніше Володимир Омелян заявив, що ПАТ "Укрзалізниця" купуватиме паливо мережі автозаправних комплексів WOG дорожче за ринкову ціну.
Однак у ПАТ "Укрзалізниця" спростувала інформацію міністра інфраструктури Омеляна щодо щодо закупівель товариством дизельного пального.
Згодом ПАТ "Укрзалізниця" і ТОВ "Вог Аеро Джет" в рамках додаткових угод від 25 січня знайшли компроміс щодо поставки дизельного пального за контрактами.
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