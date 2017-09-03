Великобританія сплатить штраф від ЄС у розмірі 2 млрд євро через китайських імпортерів

Велика Британія має сплатити до бюджету Європейського Союзу 1,7 млн фунтів стерлінгів (1,96 млрд євро) через шахрайські операції китайських імпортерів.

Про це у заявило Європейське управління з запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF), повідомляє ВВС.

Аудитори OLAF визначили, що протягом 2013-2016 років через територію Британії ввозился одяг та взуття за підробленими документами і занижении цінами.

Британська влада знала про це, але не вжила ніяких заходів попри неодноразові попередження.

В результаті такої бездіяльності бюджет ЄС втратив мільйони євро від несплаченого мита, вважають фінансові слідчі.

За даними OLAF, у 2016 році ЄС недоотримав загалом 817,2 млн митних зборів і 79,2% цієї суми склали втрати від товарів, які були імпортовані з Британії.

Уряд Британії, у свою чергу, відкинув звинувачення і заявив, що сам став жертвою шахрайства. Рішення стосовно ймовірних подальших заходів щодо Лондона тепер має ухвалити Єврокомісія.

Нагадаємо, що Британія не буде юридично зобов'язана платити 60 млрд євро до бюджету Євросоюзу, якщо не буде досягнута домовленість щодо умов Brexit.