Великобританія допоможе Україні у створенні Служби фінрозслідувань, - Порошенко
"Прем'єр-міністр запропонувала, щоб Великобританія брала участь у цілій низці програм реформ. Зокрема, думаю, може бути ефективною співпраця в розробці та імплементації законодавства про службу фінансового розслідування", - розповів Порошенко, інформує сайт Президента.
Він нагадав, що доручив доопрацювати це питання, щоб зробити відповідну службу максимально ефективним та некорумпованим органом, ліквідувати податкову міліцію.
Також, за словами Порошенка, під час зустрічі обговорювалися питання співпраці щодо імплементації судової реформи, з урахуванням пропозицій британських радників, досвіду та авторитету британської судової системи.
"Це лише невелика частина, що вдалося домовитися на Downing street. Також порушили питання візової лібералізації для українських громадян", - повідомив Президент.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко закликав парламент Великобританії лібералізувати візовий режим для громадян України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану