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Великобританія допоможе Україні у створенні Служби фінрозслідувань, - Порошенко

Тереза Мей запропонувала, щоб Великобританія брала участь у цілій низці програм реформ
Президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей обговорили питання розширення співпраці у сфері безпеки і допомоги Україні у розробці та імплементації законодавства про Службу фінансових розслідувань.
Великобританія допоможе Україні у створенні Служби фінрозслідувань, - Порошенко Фото: president.gov.ua

"Прем'єр-міністр запропонувала, щоб Великобританія брала участь у цілій низці програм реформ. Зокрема, думаю, може бути ефективною співпраця в розробці та імплементації законодавства про службу фінансового розслідування", - розповів Порошенко, інформує сайт Президента.

Він нагадав, що доручив доопрацювати це питання, щоб зробити відповідну службу максимально ефективним та некорумпованим органом, ліквідувати податкову міліцію.

Також, за словами Порошенка, під час зустрічі обговорювалися питання співпраці щодо імплементації судової реформи, з урахуванням пропозицій британських радників, досвіду та авторитету британської судової системи.

"Це лише невелика частина, що вдалося домовитися на Downing street. Також порушили питання візової лібералізації для українських громадян", - повідомив Президент.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко закликав парламент Великобританії лібералізувати візовий режим для громадян України.

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