Великобританія підозрює хакерів КНДР в причетності до атаки WannaCry

За однією з версій, це були хакери з угрупування Lazarus, які за даними ряду спецслужб, мають зв'язки з керівництвом КНДР

Міністр безпеки Британії Бен Уоллес заявив, що "дуже ймовірно", що за хакерською атакою вірусу WannaCry стоїть хакерське угруповання з КНДР.

"Винуватці цієї широкомасштабної атаки перебували в одній з іноземних держав. Ми вважаємо, що це була Північна Корея", - розповів Уоллес в інтерв'ю програмі "Today" телеканалу ВВС. І нагадав, що Великобританія і особливо комп'ютери її системи охорони здоров'я NHS стали однією з головних жертв цієї атаки.

Ведучий запитав міністра, чи буде Великобританія робити які-небудь дії у відповідь відносно Пхеньяну, але Уоллес визнав, що "буде складно кого-небудь заарештувати", якщо кібератака пов'язана з іноземною державою.

Роберт Ханніган, колишній глава Центру урядового зв'язку (Government Communications Headquarters, GCHQ) Великобританії, який займається радіоелектронної розвідкою і захистом інформації органів уряду і армії, також в недавньому інтерв'ю заявив, що до кібератаки WannaCry була причетна КНДР. За однією з версій, це були хакери з угрупування Lazarus, які за даними ряду спецслужб, мають зв'язки з керівництвом КНДР.

Раніше президент компанії Microsoft Бред Сміт заявив, що влада Північної Кореї могла використовувати викрадене у Агентства нацбезпеки США програмне забезпечення.

Нагадаємо, 12 травня новий вірус із вимогою викупу вразив десятки тисяч комп’ютерів у різних країнах. Найбільше таких випадків виявлено в Росії, Україні і Тайвані. Вірус заблокував щонайменше 57 тис пристроїв по всьому світу, серед яких комп'ютери лікарень, державних структур, мобільних операторів. Зокрема, подібної атаки зазнали лікарні Британії, іспанська компанія Telefonica, в Росії подібний вірус вразив внутрішню комп'ютерну систему МВС, а також компанію "Мегафон".