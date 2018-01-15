Великобританія і Бельгія по-черзі підняли винищувачі для перехоплення російських літаків
Бельгійські винищувачі наблизились до російських Ту-160, повідомляє Le Soir із посиланням на військове джерело.
Бельгія з минулого четверга відповідає за безпеку повітряного простору країн Бенілюксу, цю місію по черзі виконують бельгійські і нідерландські військово-повітряні сили.
Що цікаво, британське Міноборони у понеділок також повідомило про підняття двох британських винищувачів з шотландської авіабази Лоссімут для перехоплення двох російських бомбардувальників, інформує The Independent.
За даними Міноборони, два російських бомбардувальники Ту-160 були перехоплені над Північним морем між Данією і Нідерландами.
Повітряний простір Британії російські літаки не порушили. За даними радару, бомбардувальники пролітали на північ від Шотландії.
"Початково за російським літаком вели стеження служби дружніх держав, в результаті їх перехопили винищувачі королівських ВПС над Північним морем", - повідомили у ВПС Британії.
Нагадаємо, що місія НАТО, що бере участь в охороні повітряного простору Балтії, опублікувала відео двох перехоплень російських винищувачів Су-30.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа