Великобританія і Бельгія по-черзі підняли винищувачі для перехоплення російських літаків

Британські винищувачі часто перехоплюють і супроводжують російські літаки неподалік авіапростору Британії

Два бельгійських винищувачі F-16 були підняті у понеділок, 15 січня, для супроводження двох російських бомбардувальників над акваторією Північного моря.

Бельгійські винищувачі наблизились до російських Ту-160, повідомляє Le Soir із посиланням на військове джерело.

Бельгія з минулого четверга відповідає за безпеку повітряного простору країн Бенілюксу, цю місію по черзі виконують бельгійські і нідерландські військово-повітряні сили.

Що цікаво, британське Міноборони у понеділок також повідомило про підняття двох британських винищувачів з шотландської авіабази Лоссімут для перехоплення двох російських бомбардувальників, інформує The Independent.

За даними Міноборони, два російських бомбардувальники Ту-160 були перехоплені над Північним морем між Данією і Нідерландами.

Повітряний простір Британії російські літаки не порушили. За даними радару, бомбардувальники пролітали на північ від Шотландії.

"Початково за російським літаком вели стеження служби дружніх держав, в результаті їх перехопили винищувачі королівських ВПС над Північним морем", - повідомили у ВПС Британії.

Нагадаємо, що місія НАТО, що бере участь в охороні повітряного простору Балтії, опублікувала відео двох перехоплень російських винищувачів Су-30.