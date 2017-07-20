Великобританія може повернути в ЄС ядерні відходи після Brexit, - ЗМІ

П'ята частина 126-тонних запасів плутонію для цивільних потреб, які зберігаються на атомному комплексі в Селлафілді в англійському графстві Камбрія, мають імпортне походження

Велика Британія попередила Брюссель, що після Brexit вона може відправити назад до країн Євросоюзу радіоактивні відходи, які раніше відправлялися в Об'єднане Королівство для переробки та зберігання.

У документі, який був представлений Лондоном на переговорах щодо виходу з ЄС, зафіксовано право "повернути радіоактивні відходи в країну походження", повідомляє The Financial Times.

Також йдеться про відповідальність країн ЄС за деякі "особливі матеріали, що розщеплюються", які є найбільш небезпечними і найбільш жорстко регульованими типами ядерних речовин, включаючи плутоній з відпрацьованого палива.

За даними видання, п'ята частина 126-тонних запасів плутонію для цивільних потреб, які зберігаються на атомному комплексі в Селлафілді в англійському графстві Камбрія, мають імпортне походження.

Це підприємство з 1970-х років займалося переробкою відпрацьованого ядерного палива з країн ЄС, в тому числі з Німеччини, Італії та Швеції.

Нагадаємо, що 16 березня королева Великобританії підписала закон, який дозволяє почати процедуру виходу країни зі складу Євросоюзу.

До того палата общин британського парламенту ухвалила покроковий план уряду щодо виходу країни зі складу Європейського Союзу.

Також прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей схвалила складання таємного плану для так званого "сірого" Brexit, який допоможе Сполученому Королівству уникнути радикального сценарію виходу з Європейського Союзу.

Як відомо, на історичному референдумі у Великобританії щодо членства країни в ЄС 23 червня за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС, проголосували 48,1%.