Великобританія може запровадити санкції проти російських олігархів, - ЗМІ

Серед "претендентів": Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг, проти яких США запровадили жорсткі санкції, а також Кирило Шамалов, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг і Андрій Скоч

Влада Великобританії розглядає можливість введення санкцій проти російських мільярдерів.

Після отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії минулого місяця Тереза ​​Мей розглядає варіанти заходів у відповідь, в тому числі тиск на російські гроші у Великобританії і нові санкції, повідомляє видання The Sunday Times.

У публікації йдеться, що Міністерство фінансів США ввело санкції проти 24 російських бізнесменів і чиновників, а також проти фінансових установ, державних і приватних компаній, пов'язаних з Кремлем.

В результаті, за один день найбагатші російські бізнесмени зі списку журналу Forbes втратили иайже 12 млрд доларів. Білл Браудер, британський фінансист, який проводив кампанію за санкції проти Росії через загибель юриста Сергія Магнітського у в'язниці, заявив виданню, що після отруєння в Солсбері нічого не сталося.

"І тепер, коли США запровадили серйозні, важливі санкції, які дійсно б'ють Путіну проміж очей, якщо Тереза ​​Мей не послідує цьому прикладу, це розгорне килимову доріжку для подальших інцидентів від росіян, таких, як в Солсбері", - цитує його слова видання.

У публікації в якості тих, кому можна "пакувати свої рублі" згадуються російські олігархи Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг, проти яких США запровадили жорсткі санкції, а також Кирило Шамалов, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг і Андрій Скоч.

Нагадаємо, що напередодні Forbes підрахував, що 50 найбагатших росіян за день втратили понад $11,7 млрд. Статки Дерипаски і Потаніна, як вказувало видання, знизилися на $1,3 млрд у кожного, Вексельберга - на $908 млн, Сулеймана Керімова - на $813 млн.

Додамо, що на тлі падіння фондового ринку найбагатші росіяни втратили сукупно $16 млрд.