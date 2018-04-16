Великобританія може запровадити санкції проти російських олігархів, - ЗМІ
Після отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії минулого місяця Тереза Мей розглядає варіанти заходів у відповідь, в тому числі тиск на російські гроші у Великобританії і нові санкції, повідомляє видання The Sunday Times.
У публікації йдеться, що Міністерство фінансів США ввело санкції проти 24 російських бізнесменів і чиновників, а також проти фінансових установ, державних і приватних компаній, пов'язаних з Кремлем.
В результаті, за один день найбагатші російські бізнесмени зі списку журналу Forbes втратили иайже 12 млрд доларів. Білл Браудер, британський фінансист, який проводив кампанію за санкції проти Росії через загибель юриста Сергія Магнітського у в'язниці, заявив виданню, що після отруєння в Солсбері нічого не сталося.
"І тепер, коли США запровадили серйозні, важливі санкції, які дійсно б'ють Путіну проміж очей, якщо Тереза Мей не послідує цьому прикладу, це розгорне килимову доріжку для подальших інцидентів від росіян, таких, як в Солсбері", - цитує його слова видання.
У публікації в якості тих, кому можна "пакувати свої рублі" згадуються російські олігархи Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг, проти яких США запровадили жорсткі санкції, а також Кирило Шамалов, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг і Андрій Скоч.
Нагадаємо, що напередодні Forbes підрахував, що 50 найбагатших росіян за день втратили понад $11,7 млрд. Статки Дерипаски і Потаніна, як вказувало видання, знизилися на $1,3 млрд у кожного, Вексельберга - на $908 млн, Сулеймана Керімова - на $813 млн.
Додамо, що на тлі падіння фондового ринку найбагатші росіяни втратили сукупно $16 млрд.
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