Великобританія не готова спростити візовий режим для України через контроль за трудовою міграцією

Великобританія не готова піти на спрощення візового режиму для громадян України.

Про це розповіла посол України у Великій Британії Наталя Галібаренко, повідомляє "LB.ua".

"На жаль, уряд Великобританії не готовий піти нам назустріч через власні плани посилення контролю за трудовою міграцією", - сказала посол.

За її словами, українська сторона неодноразово порушувала це питання перед британським урядом. Галібаренко вважає, що це питання двостороннього порядку денного перебуває під впливом так званого Brexit.

Також посол розповіла, що політичний діалог між країнами відбувається на хорошу рівні.

"Щодо політичного діалогу з британською стороною, то факти говорять самі за себе. У 2016 році відбулися шість зустрічей та контактів на рівні президента України та прем’єр-міністра Великої Британії, а також глав зовнішньополітичних відомств. Відбувся обмін візитами міністрів закордонних справ, більше двадцяти візитів на рівні депутатів. У вересні Україну та що ще більш важливо звільнені території Донбасу відвідала делегація Комітету у закордонних справах парламенту Великої Британії. Сподіваюсь, що у цьому році наш діалог буде поглиблений. У нас є цікаві ідеї, в тому числі щодо спільного відзначення протягом року 25-річчя дипвідносин. Ми їх опрацьовуємо з британськими партнерами", - розповіла Галібаренко.

Нагадаємо, що Лондон погодився поновити переговори з Іспанією з приводу підписання угоди про відкрите небо між Україною та ЄС, які були припинені через проблему із Гібралтаром.