Великобританія не хоче виконувати фінансові зобов'язання ЄС щодо України після Brexit
"Британія дала зрозуміти, що їхні зобов’язання будуть обмежені останнім внеском в бюджет ЄС до виходу із блоку. Але ми досі маємо зобов’язання перед третіми країнами. Наприклад, ми разом гарантували довгострокові кредити для України", - заявив головний переговірник ЄС у переговорах щодо Brexit Мішель Барньє на прес-конференції у Брюсселі, інформує "Єропейська правда".
"Ми також разом підтримали розвиток Африки і Тихоокеанських країн через Європейський фонд розвитку. Цього тижня стало зрозуміло, що Британія не вважає юридично обов’язковим дотримуватися цих зобов’язань після виходу з ЄС", - додав він.
Він також нагадав, що країни ЄС зобов’язалися підтримувати проекти інноваційних технологій та "зелену" енергетику до 2020 року, але Британія також не братиме в них участі.
Барньє зазначив, що платники податків 27 країн ЄС не мають платити за зобов’язання, взяті 28 країнами.
Нагадаємо, що Барньє сьогодні заявив, що цього тижня в рамках третього раунду переговорів між ЄС та Британією не було досягнуто суттєвого прогресу.
Сторони зараз намагаються вирішити питання прав громадян ЄС та Британії, які живуть за кордоном, фінансового врегулювання та кордону Ірландії та Північної Ірландії.
Європейський Союз хоче врегулювати всі питання "розлучення" із Британією, включаючи питання плати Лондона за вихід із блоку, перш ніж почати узгоджувати майбутні торгові відносини.
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