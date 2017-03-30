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Великобританія оприлюднила план заміни законів ЄС після Brexit

Британія має замінити близько 12 тисяч європейських законів - від прав працівників до охорони довкілля
Британський уряд оприлюднив план, за яким країна має замінити законодавство Європейського Союзу національним законодавством в рамках підготовки до виходу з блоку.
Великобританія оприлюднила план заміни законів ЄС після Brexit Фото: ukrep.be

Міністр з питань Brexit Девід Девіс заявив, що проект документу (the Great Repeal Bill) "забезпечить ясність і певність для бізнесу і споживачів на той день, коли ми залишимо ЄС", повідомляє ВВС.

За його словами, це дозволить бізнесу працювати, "знаючи, що закони не змінилися за одну ніч", а також забезпечити відсутність різких змін у галузі індивідуальних прав.

Він також сказав, що прав працівників, захисту навколишнього середовища та права споживачів, які в даний час закріплені у законодавстві ЄС, будуть продовжувати працювати як закони Британії – хоча парламент матиме право змінити їх пізніше.

Законопроект про скасування буде також означити "кінець верховенство права ЄС у Великій Британії", додав він.

Проект закону передбачає вихід Британії з-під юрисдикції Європейського суду. Передбачається, що закон набуде чинності в день виходу Британії з ЄС.

Нагадаємо, що 29 березня президент Європейської ради Дональд Туск отримав від повіреного у справах Британії листа про формальний початок процедури Brexit.

Таким чином, офіційна процедура виходу Британії зі складу ЄС розпочалася.

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