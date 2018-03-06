Великобританія почала перевірку походження доходів російських олігархів
"У сферу уваги NCA потрапили власники статків у понад 50 тисяч фунтів, які можуть бути причетні до вчинення тяжких злочинів або джерела їхніх доходів викликають підозри. Вони можуть зіткнутися із заморожуванням їхніх рахунків у британських банках", - йдеться в матеріалі The Times.
Кількість фігурантів справи виданню підтвердив глава NCA Дональд Тун. За його словами, відомство зосереджене "на корумпованих представниках еліт та їхньому незаконному багатстві", а не національності. Водночас джерело Times, ознайомлене із розслідуванням, сказало, що "значна частина тих, хто потрапив під підозру, - це росіяни або пов'язані з Росією люди".
Розслідування почалося ще в січні, однак після отруєння у Великобританії колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля, в якому британська влада звинувачує Росію, воно активізувалося.
"Напад у Солсбері посилив наше розслідування доходів корумпованих представників еліт, тобто за визначенням збільшився обсяг роботи, яку ми проводимо щодо викритих російських корупціонерів", - сказало джерело The Times.
Нагадаємо, що глава МЗС Великобританії Борис Джонсон натякнув на можливість запровадження жорсткіших санкцій проти заможних росіян.
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