Великобританія почала перевірку походження доходів російських олігархів

Лондон запідозрив 140 жителів країни у незаконному багатстві, більшість з них росіяни

Британське Національне агентство із боротьби зі злочинністю (NCA) розслідує походження доходів від 120 до 140 заможних людей, більшість з яких - росіяни або якось пов'язані з Росією.

"У сферу уваги NCA потрапили власники статків у понад 50 тисяч фунтів, які можуть бути причетні до вчинення тяжких злочинів або джерела їхніх доходів викликають підозри. Вони можуть зіткнутися із заморожуванням їхніх рахунків у британських банках", - йдеться в матеріалі The Times.

Кількість фігурантів справи виданню підтвердив глава NCA Дональд Тун. За його словами, відомство зосереджене "на корумпованих представниках еліт та їхньому незаконному багатстві", а не національності. Водночас джерело Times, ознайомлене із розслідуванням, сказало, що "значна частина тих, хто потрапив під підозру, - це росіяни або пов'язані з Росією люди".

Розслідування почалося ще в січні, однак після отруєння у Великобританії колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля, в якому британська влада звинувачує Росію, воно активізувалося.

"Напад у Солсбері посилив наше розслідування доходів корумпованих представників еліт, тобто за визначенням збільшився обсяг роботи, яку ми проводимо щодо викритих російських корупціонерів", - сказало джерело The Times.

Нагадаємо, що глава МЗС Великобританії Борис Джонсон натякнув на можливість запровадження жорсткіших санкцій проти заможних росіян.