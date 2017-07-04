Великобританія та Ізраїль підтримали ракетний удар США по авіабазі в Сирії

Обидві країни вважають, що це адекватна відповідь на застосування хімічної зброї

Великобританія та Ізраїль повністю підтримують воєнний удар США по сирійському аеродрому, з якого 4 квітня було здійснено смертоносний напад із застосуванням хімічної зброї.

"Уряд Великобританії повністю підтримує дії США, які, на нашу думку, є адекватною відповіддю на варварський напад хімічною зброєю, запущеною сирійським режимом", - заявив представник прес-служби уряду Великобританії, повідомляє Reuters.

У той же час адміністрація прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху у Twitter випустила заяву, в якій повідомила, що Ізраїль також повністю підтримує удар США крилатими ракетами по авіабазі військових властей Сирії.

"І в словах, і в справі президент США Дональд Трамп посилає сильний і ясний сигнал про те, що використання і поширення хімічної зброї не допускатиметься", - йдеться в заяві. При цьому в адміністрації Нетаньяху підкреслили, що "Ізраїль повністю підтримує рішення президента Трампа". Ізраїль висловив надію, що таке рішення щодо Дамаска за їх "жахливі дії" буде зрозумілий не тільки владою Сирії, але і керівництвом Ірану і Північної Кореї.

Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили близько 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

Внаслідок ракетного обстрілу США авіабази Шайрат загинули декілька людей. Російська Федерація вимагає термінового скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з нанесенням США ракетного удару по авіабазі в Сирії.

Командування сирійської опозиції, яке базується на територіях найбільш постраждалих від хімічної атаки, привітало ракетний удар нанесений США і висловило надію на те, що такий крок стане "поворотною точкою" у війні.

У свою чергу Дональд Трамп назвав ракетний удар по авіабазі в Сирії національним інтересом США.