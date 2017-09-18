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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Великобританія вперше виробила водень за допомогою енергії приливу

Водневе паливо використовуватиметься як альтернатива пального для поромів
Шотландський дослідницький інститут морської енергетики EMEC першим у світі виробив водень, використовуючи енергію припливів.
Великобританія вперше виробила водень за допомогою енергії приливу Політ над хвилею. Фотограф: Benjamin Ginsberg Спортсмен: Bobby Okvist Місце: Ньюпорт-Біч, США План серферів Бенджаміна і Боббі був простий: вони хотіли зловити найбільшу хвилю в Ньюпорт-Біч. Сонце хилилося до заходу, коли Бенджамін вирішив, що на сьогодні з нього вистачить і він подивиться на Боббі з берега, а заодно і пофографує. Так вийшов цей приголомшливий знімок польоту Боббі, коли хвиля несподівано застала його не зовсім в тому положенні, в якому він повинен був бути.

Розташована біля узбережжя Оркнейських островів станція використовуватиме водневе паливо як альтернативу пального для поромів.

Про це повідомляє "Хайтек".

За допомогою прототипу конвертерів приливної енергії електролізер ITM Power здатний розділяти воду на складові елементи - водень і кисень. Пристрій виробляє 220 кг водню кожні 24 години, при цьому може накопичувати до 500 кг.

Первинною метою придбання апарату для електролізу було рішення проблеми зі зберіганням енергії на Оркнейських островах, але тепер EMEC планує вивчити можливість розвитку водневої економіки в цьому регіоні. За словами директора центру Нілу Кермода, чисте водневе паливо з часом зможе замінити пальне для місцевих автомобілів, вантажівок і поромів.

Головним споживачем водневого палива стане проект Surf'N'Turf, який використовуватиме два джерела відновлюваної енергії: вітряні турбіни на узбережжі острова Едей і приливну станцію EMEC на 500 кВт, що розщеплює воду. Водень накопичують у вигляді зрідженого газу, а потім транспортують по суші до порту Кіркуолле - столиці Оркнейських островів. Там воднем заправляють пороми, які перевозять торф.

Нагадаємо, раніше британські дослідники змогли виявити космічний пил в крейдяних скелях біля Дувра на півдні Великобританії.

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18 09 2017 21:23
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