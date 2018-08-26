Великобританія втретє за тиждень здійняла в небо винищувачі через російські літаки
Як повідомляється на сайті британських ВПС, інцидент стався вранці 25 серпня. Спочатку до кордону Румунії наблизився російський військово-транспортний літак Ан-26, за ним – протичовновий Бе-12.
"Тайфуни" здійнялися з авіабази "Міхаїл-Когелнічану" в Румунії.
"Це вже третій випадок на цьому тижні, коли літаки королівських ВПС у рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору були підняті для того, щоб стримати провокаційні дії російських літаків і заспокоїти Румунію і своїх союзників в альянсі", – зазначили у відомстві.
Нагадаємо, винищувачі Typhoon королівських ВПС Великої Британії 23 серпня здійнялися в повітря з бази "Міхаїл-Когелнічану" в Румунії, щоб перехопити російський протичовновий літак Бе-12 над Чорним морем.
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