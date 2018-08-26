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Великобританія втретє за тиждень здійняла в небо винищувачі через російські літаки

До кордону Румунії наблизилися російський військово-транспортний літак Ан-26 і протичовновий Бе-12
Королівські Військово-повітряні сили (ВПС) Великої Британії втретє за тиждень підняли над Чорним морем два своїх винищувачі Typhoon для супроводу російських літаків.
Великобританія втретє за тиждень здійняла в небо винищувачі через російські літаки Фото: raf.mod.uk

Як повідомляється на сайті британських ВПС, інцидент стався вранці 25 серпня. Спочатку до кордону Румунії наблизився російський військово-транспортний літак Ан-26, за ним – протичовновий Бе-12.

"Тайфуни" здійнялися з авіабази "Міхаїл-Когелнічану" в Румунії.

"Це вже третій випадок на цьому тижні, коли літаки королівських ВПС у рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору були підняті для того, щоб стримати провокаційні дії російських літаків і заспокоїти Румунію і своїх союзників в альянсі", – зазначили у відомстві.

 

Нагадаємо, винищувачі Typhoon королівських ВПС Великої Британії 23 серпня здійнялися в повітря з бази "Міхаїл-Когелнічану" в Румунії, щоб перехопити російський протичовновий літак Бе-12 над Чорним морем.

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26 08 2018 20:52
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