Великобританія втретє за тиждень здійняла в небо винищувачі через російські літаки

Королівські Військово-повітряні сили (ВПС) Великої Британії втретє за тиждень підняли над Чорним морем два своїх винищувачі Typhoon для супроводу російських літаків.

Як повідомляється на сайті британських ВПС, інцидент стався вранці 25 серпня. Спочатку до кордону Румунії наблизився російський військово-транспортний літак Ан-26, за ним – протичовновий Бе-12.

"Тайфуни" здійнялися з авіабази "Міхаїл-Когелнічану" в Румунії.

"Це вже третій випадок на цьому тижні, коли літаки королівських ВПС у рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору були підняті для того, щоб стримати провокаційні дії російських літаків і заспокоїти Румунію і своїх союзників в альянсі", – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, винищувачі Typhoon королівських ВПС Великої Британії 23 серпня здійнялися в повітря з бази "Міхаїл-Когелнічану" в Румунії, щоб перехопити російський протичовновий літак Бе-12 над Чорним морем.