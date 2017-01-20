Великобританія збільшить військово-технічну допомогу Україні

Держсекретар з питань оборони Великої Британії Майкл Фаллон під час зустрічі з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Турчиновим заявив, що Велика Британія планує послідовно збільшувати військово-технічну допомогу Україні.

"Ми сподіваємось послідовно збільшити допомогу та наростити рівень військово-технічної співпраці", - зазначив Фаллон, інформує прес-служба РНБО.

При цьому Фаллон запевнив, що позиція Великої Британії щодо санкційного тиску на Російську Федерацію залишається незмінною.

"Санкції проти РФ потрібні до повного виконання Мінських угод", - наголосив він, додавши, що "конфлікт в Україні залишається в зоні нашої уваги, і Британія надалі підтримуватиме вашу Державу на її демократичному шляху".



Фото: rnbo.gov.ua

У свою чергу Турчинов підкреслив, що блокування поставок летальної зброї до України або технологій їх виробництва - стратегічна помилка.

"Від українського оборонного потенціалу залежить безпека Європи", - сказав Турчинов, додавши, що Великобританія завжди підтримувала нашу країну, "за що ми вдячні, але вважаємо, що настав час, коли наша співпраця має піднятися на більш високий рівень".

Турчинов наголосив, що ситуація у світі вимагає послідовної і твердої позиції "щодо протидії тероризму та військовій агресії, без якої неможливо відновити систему колективної безпеки".



Фото: rnbo.gov.ua

Загалом зустріч була присвячена поточній ситуації на сході України та намаганням Російської Федерації збільшити свій вплив на світовій арені через дестабілізацію ситуації в Україні та на Близькому Сході.

Окрему увагу сторони приділили обговоренню питань реформування сектору безпеки і оборони України відповідно до стандартів НАТО та поглибленню українсько-британської співпраці у військово-технічній сфері.

Нагадаємо, що Португалія виділила Україні 200 тис євро на закупівлю обладнання і озброєння нелетального характеру.