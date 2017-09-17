Великобританія знизила рівень терористичної загрози

Після двох арештів підозрюваних у причетності до вибуху в метро Лондона британські експерти знизили рівень терористичної загрози в країні з критичного до загрозливого

Британський Об'єднаний центр з аналізу тероризму (JTAC) у неділю, 17 вересня, ухвалив рішення про зниження рівня імовірності терористичних атак в країні з максимального ("критичного") на одну позначку – до "загрозливого".

Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Ембер Радд, пише DW.

Міністерка відзначила "прогрес" поліції у розслідуванні нещодавнього теракту в лондонському метро.

Рівень загрози було перед цим підвищено до "критичного", що означає, що теракт може статися будь-якої хвилини, оскільки в п'ятницю, 15 вересня, в потягу на станції метро "Парсонс-Грін" стався вибух, внаслідок якого 30 осіб дістали поранення. Відповідальність за нього взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Цими вихідними було заарештовано двох підозрюваних. Зокрема 21-річного чоловіка в західному передмісті Лондона та 18-річного хлопця на півдні Англії в портовому місті Дувр.

Розслідування триває.

"Загрозливий" рівень означає, що небезпека терактів на території країни є дуже імовірною.