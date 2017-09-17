Великобританія знизила рівень терористичної загрози
Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Ембер Радд, пише DW.
Міністерка відзначила "прогрес" поліції у розслідуванні нещодавнього теракту в лондонському метро.
Рівень загрози було перед цим підвищено до "критичного", що означає, що теракт може статися будь-якої хвилини, оскільки в п'ятницю, 15 вересня, в потягу на станції метро "Парсонс-Грін" стався вибух, внаслідок якого 30 осіб дістали поранення. Відповідальність за нього взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".
Цими вихідними було заарештовано двох підозрюваних. Зокрема 21-річного чоловіка в західному передмісті Лондона та 18-річного хлопця на півдні Англії в портовому місті Дувр.
Розслідування триває.
"Загрозливий" рівень означає, що небезпека терактів на території країни є дуже імовірною.
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