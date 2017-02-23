Великобританію вже залишили понад 12 тис мігрантів через Brexit
"Останні квартальні показники з міграції Управління національної статистики засвідчили, що імміграція у Британію знизилася на 23 тисячі - до 596 тисяч протягом 12 місяців у вересні минулого року, в той час як еміграція з країни зросла на 26 тисяч - до 323 тисяч осіб", - повідомляє The Guardian з посиланням на дані Управління національної статистики.
Зниження річної чистої міграції у Британії до рівня менше 300 тисяч є першим істотним падінням за чотири роки. Раніше прем’єр-міністр Тереза Мей заявила про свою мету отримати показник міграції нижче 100 тисяч, зазначає видання.
Також видання повідомляє, що у 2016 році більш як 40 тисячам громадян ЄС було відмовлено у схваленні документів на проживання у Великій Британії.
Крім цього, відзначається зростання кількості мігрантів з Румунії і Болгарії, однак це було частково компенсовано тим, що 12 тисяч поляків та інших жителів Східної Європи залишили країну протягом трьох місяців після голосування щодо Brexit.
Нагадаємо, що палата громад британського парламенту прийняла в третьому, остаточному читанні акт, який схвалює приведення в дію статті 50 Лісабонського договору про порядок виходу країни з Євросоюзу.
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