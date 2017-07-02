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Великогабаритним вантажівкам знову заборонили в'їжджати до Києва через негоду

Комунальні служби у Києві працюють цілодобово
У вівторок, 7 лютого, в зв'язку зі складними погодними умовами в'їзд до Києва великогабаритного транспорту обмежений з 7:00.
Великогабаритним вантажівкам знову заборонили в Фото: Корреспондент

"Таке рішення було прийнято міською владою, щоб не створювати додаткових перешкод для роботи снігоприбиральної техніки на автодорогах столиці", – повідомляє Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА.

Через складні погодні умови і снігопад у Києві комунальні служби працюють цілодобово.

Водіїв закликали віддати перевагу громадському транспорту і не користуватися особистими авто.

Нагадаємо, що вчора синоптики прогнозували, що сильний снігопад у Києві триватиме цілий день.

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07 02 2017 08:58
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