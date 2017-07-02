CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ вівторок, 7 лютого, в зв'язку зі складними погодними умовами в'їзд до Києва великогабаритного транспорту обмежений з 7:00.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Великогабаритним вантажівкам знову заборонили в'їжджати до Києва через негоду
Комунальні служби у Києві працюють цілодобово
Фото: Корреспондент
"Таке рішення було прийнято міською владою, щоб не створювати додаткових перешкод для роботи снігоприбиральної техніки на автодорогах столиці", – повідомляє Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА.
Через складні погодні умови і снігопад у Києві комунальні служби працюють цілодобово.
Водіїв закликали віддати перевагу громадському транспорту і не користуватися особистими авто.
Нагадаємо, що вчора синоптики прогнозували, що сильний снігопад у Києві триватиме цілий день.
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07 02 2017 08:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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