Великогабаритним вантажівкам знову заборонили в'їжджати до Києва через негоду

У вівторок, 7 лютого, в зв'язку зі складними погодними умовами в'їзд до Києва великогабаритного транспорту обмежений з 7:00.

"Таке рішення було прийнято міською владою, щоб не створювати додаткових перешкод для роботи снігоприбиральної техніки на автодорогах столиці", – повідомляє Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА.

Через складні погодні умови і снігопад у Києві комунальні служби працюють цілодобово.

Водіїв закликали віддати перевагу громадському транспорту і не користуватися особистими авто.

Нагадаємо, що вчора синоптики прогнозували, що сильний снігопад у Києві триватиме цілий день.