Великий астероїд пролетить повз Землю, – ВІДЕО

Це не становитиме небезпеки для планети

19 квітня великий астероїд пролетить дуже близько від Землі.

Про це повідомляє NASA.

Астероїд, відомий як 2014 JO25, було відкрито в травні 2014 року астронавтами проекту "Каталінський огляд" (Catalina Sky Survey). Його довжина становить 650 метрів.

Космічне тіло пролітатиме на відстані 1,8 млн. км від Землі.

"Хоча немає жодної небезпеки зіткнення з небесним тілом, але ця відстань є досить близькою для астероїда такого розміру", – йдеться в повідомленні.

За словами дослідників, астероїд наблизиться до Землі з боку Сонця і починаючи з 19 квітня його можна буде побачити протягом декількох ночей за допомогою невеликого телескопа.

Зближення із Землею 19 квітня стане найближчим прольотом астероїда повз планету за останні 400 років, і протягом найближчих 500 років не повториться.

Нагадаємо, в 2015 році вчені показали перші зображення гігантського астероїда +2015 TB145, що насувається на Землю.

У 2016 році на північному сході Сполучених Штатів Америки зафіксували падіння метеорита.