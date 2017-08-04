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Великий астероїд пролетить повз Землю, – ВІДЕО

Це не становитиме небезпеки для планети
19 квітня великий астероїд пролетить дуже близько від Землі.
Великий астероїд пролетить повз Землю, – ВІДЕО Фото: interfax.by

Про це повідомляє NASA.

Астероїд, відомий як 2014 JO25, було відкрито в травні 2014 року астронавтами проекту "Каталінський огляд" (Catalina Sky Survey). Його довжина становить 650 метрів.

Космічне тіло пролітатиме на відстані 1,8 млн. км від Землі.

"Хоча немає жодної небезпеки зіткнення з небесним тілом, але ця відстань є досить близькою для астероїда такого розміру", – йдеться в повідомленні.

За словами дослідників, астероїд наблизиться до Землі з боку Сонця і починаючи з 19 квітня його можна буде побачити протягом декількох ночей за допомогою невеликого телескопа.

Зближення із Землею 19 квітня стане найближчим прольотом астероїда повз планету за останні 400 років, і протягом найближчих 500 років не повториться.

Нагадаємо, в 2015 році вчені показали перші зображення гігантського астероїда +2015 TB145, що насувається на Землю.

У 2016 році на північному сході Сполучених Штатів Америки зафіксували падіння метеорита.

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08 04 2017 18:20
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