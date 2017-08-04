Великий астероїд пролетить повз Землю, – ВІДЕО
Про це повідомляє NASA.
Астероїд, відомий як 2014 JO25, було відкрито в травні 2014 року астронавтами проекту "Каталінський огляд" (Catalina Sky Survey). Його довжина становить 650 метрів.
Космічне тіло пролітатиме на відстані 1,8 млн. км від Землі.
"Хоча немає жодної небезпеки зіткнення з небесним тілом, але ця відстань є досить близькою для астероїда такого розміру", – йдеться в повідомленні.
За словами дослідників, астероїд наблизиться до Землі з боку Сонця і починаючи з 19 квітня його можна буде побачити протягом декількох ночей за допомогою невеликого телескопа.
Зближення із Землею 19 квітня стане найближчим прольотом астероїда повз планету за останні 400 років, і протягом найближчих 500 років не повториться.
Нагадаємо, в 2015 році вчені показали перші зображення гігантського астероїда +2015 TB145, що насувається на Землю.
У 2016 році на північному сході Сполучених Штатів Америки зафіксували падіння метеорита.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків