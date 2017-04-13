Під час протестів у Венесуелі застрелили 13-річного підлітка

У Венесуелі під час масових опозиційних протестів було вбито 13-річного підлітка.

Відповідну інформацію оприлюднили в прокуратурі країни, повідомляє BBC.

Місцевий депутат Альфонсо Маркіна повідомив, що вбитого звали Брайан Принсіпаль. За його словами, хлопчика вбили пострілом у живіт під час протестів у місті Баркісімето на північному заході країни.

Маркіна звинуватив у вбивстві підлітка озброєних прихильників діючої влади.

У заяві прокуратури йдеться, що в Баркісімето був убитий ще один чоловік - 36-річний чоловік. Два вбивства не пов'язані між собою, вважає слідство.

На марш протесту в столиці Венесуели Каракасі 9 квітня вийшли понад 50 тис. осіб.

Сутичкам передував мирний марш проти політики соціаліста Мадуро. Мітингувальники вимагали, зокрема, гарантії захисту прав людини, а також проведення нових виборів на тлі ризику дефолту Венесуели і дефіциту продовольства і ліків.

Напередодні демонстрації влада заборонила лідеру опозиції, дворазовому кандидату в президенти і нинішнього губернатора штату Міранда Енріке Капрілесу займати державні посади протягом 15 років. Це позбавило його шансу виставити свою кандидатуру проти Мадуро на майбутніх президентських виборах. Зазначимо, на попередніх виборах Капрілес поступився чинному президенту на декілька відсотків голосів.

Як відомо, Верховний суд Венесуели зобов'язав депутатів національних зборів не продовжувати процедуру імпічменту президента країни Ніколаса Мадуро, оскільки це не передбачено Конституцією країни.

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Нагадаємо, що на тлі вуличних протестів Національна асамблея Венесуели у вівторок, 25 жовтня, проголосувала за рішення про початок процедури імпічменту президента Ніколаса Мадуро.