Венеціанська комісія назвала нейприйнятним проект БПП про антикорупційні палати
Українське питання було останнім пунктом порядку денного на засіданні, ВК, яке відбулося у Венеції в п'ятницю ввечері. Венеціанська комісія зокрема підтримала принципове рішення про створення окремого антикорупційного суду, враховуючи те, що корупція є "ключовою проблемою" в Україні, інформує "Європейська правда".
У висновку ВК окремо зазначено, що зареєстрований у ВР законопроект №6011, який був підготовлений групою експертів, та зареєстрований за підписами кількох депутатів на чолі з Єгором Соболєвим, "є гарною основою" для створення Вищого спеціалізованого антикорупційного суду. ВК, водночас, пропонує доопрацювати його, прибравши окремі недоліки, здатні призвести до оскарження закону в Конституціному суді.
Через це комісія пропонує відкликати проект 6011 та подати доопрацьований від імені президента.
Одночасно Венеціанська комісія аналізувала законопроект №6529, зареєстрований членом БПП Сергієм Алєксєєвим. Цей проект до останнього тижня підтримував президент Порошенко та представники його команди; він пропонує створення не окремого антикорупційного суду, а антикорупційних палат у судах загальної юрисдикції.
Проект Алєксєєва комісія піддала жорсткій критиці, повідомивши українську сторону про небажаність його ухвалення.
"Проект суперечить законодавству України та і міжнародним зобов’язанням", - йдеться у висновку. ВК також зауважила нереалістичність його виконання.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко на 14-ї щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) заявив, що у нього немає півтора або двох років, щоб чекати створення нового антикорупційного суду.
Також генеральний прокурор України Юрій Луценко підтримує ідею створення антикорупційної палати в суді у 2017 році.
Згодом Порошенко заявив, що готовий внести законопроект про створення Антикорупційного суду в Україні, але виступає за паралельне формування антикорупційної палати у Верховному Суді.
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