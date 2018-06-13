Венеціанська комісія відмежувалася від суперечливої норми закону про Антикорупційний суд, - ОНОВЛЕНО

У Венеціанській комісії Ради Європи не наполягали на включенні в закон про Антикорупційний суд суперечливої норми про те, щоби справи проти корупціонерів, які вже спрямовані до суду, не підлягали апеляції у новоствореному Вищому антикорупційному суді (ВАС).

Про це в коментарі "Європейській правді" повідомив секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт.

"З боку Венеціанської комісії не було такої вимоги", - заявив він, коментуючи інформацію про цю норму, що з’явилася у середу в українських ЗМІ.

Як повідомляв iPress.ua, апеляції щодо справ НАБУ, які зараз уже розглядаються в судах, відбуватимуться в судах загальної юрисдикції, а не новоствореному Антикорупційному суді. Така норма з’явилася в оприлюдненому тексті закону. Ця правка не була зачитана головою комітету правової політики та правосуддя Русланом Князевичем у сесійній залі перед ухваленням закону та не обговорювалася на комітеті.

Оновлення.

Водночас, у Комітеті з питань правової політики та правосуддя категорично спростовують, що в закон про Антикорупційний суд таємно внесли правку щодо апеляції, повідомляється на сайті комітету.

"Під час підготовки законопроекту до другого читання Комітет погодився з рекомендаціями експертів Венеціанської комісії, які у своєму Висновку (пункт 35) звертали увагу на доцільність того, щоб справи, які перебувають на розгляді на момент початку роботи Вищого Антикорупційного суду продовжували розглядати суди, де вони на той момент слухаються. В іншому випадку, передання справ призвело б до перевантаження суддів Вищого антикорупційного суду, враховуючи значну кількість справ, які розглядаються в судах першої та апеляційної інстанцій до моменту створення Вищого антикорупційного суду", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Комітетом було взято до уваги, що відповідно до ухваленої в першому читанні редакції законопроекту Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду буде судом апеляційної інстанції тільки щодо судових рішень Вищого антикорупційного суду.

"Мова йде про дуже велику кількість кримінальних проваджень, які зараз підслідні Національному антикорупційному бюро, однак досудове розслідування яких здійснювали різні правоохоронні органи України. Передання таких справ у Вищий антикорупційний суд або навіть оскарження рішень судів першої інстанції до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду фактично заблокувало роботу цієї установи на довгі роки", - зазначають у комітеті.

У зв'язку з цим, комітет ще на засіданні 21 травня вирішив рекомендувати врахувати відповідну правку, визначивши, що судовий розгляд кримінальних проваджень щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, який почався в судах першої та/або апеляційної інстанцій до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, продовжується в цих судах.

Ця правка була відображена у підготовленій на розгляд Верховної Ради порівняльній таблиці до законопроекту, не була поставлена на підтвердження під час розгляду законопроекту в сесійній залі і залишилася в його остаточній редакції. У зв'язку з цим була проведена техніко-юридична обробка її редакції, в результаті якої були виявлені логічні і термінологічні неузгодженості деяких положень КПК у редакції законопроекту.

"З метою недопущення таких несприятливих наслідків як порушення Конституції України та можливих негативних для України рішень Європейського суду з прав людини, була необхідна доопрацювання зазначених положень", - зазначають у комітеті.

У зв'язку з цим і для досягнення правової визначеності був уточнений і юридично правильно викладений пункт 20-2 розділу X "Перехідні положення" КПК, про що голова комітету оголосив "під стенограму" на засіданні Верховної Ради ще за день до голосування за закон в цілому. Надалі такі пропозиції були чітко прописані в рішенні комітету, проект якого був розданий членам комітету та присутнім на засіданні комітету народним депутатам.

На самому засіданні комітету 7 червня голова комітету, доповідаючи проект рішення за кожним пунктом, звернув увагу на техніко-юридичні правки, які вже були попередньо озвучені. За результатами обговорення рішення було підтримано комітетом і, за дорученням голови Верховної Ради, роздано народним депутатам у сесійній залі перед розглядом законопроекту. Ба більше, голова комітету вкотре наголосив на цих змінах під час доповіді про рішення комітету, і тільки за браком часу не встиг їх повторно озвучити. У комітеті наголошують, що, таким чином, "в будь-якому випадку не може йти мова про здійснення будь-яких непублічних змін або фальсифікацій положень Закону України "Про Вищий антикорупційний суд".

Нагадаємо, що Верховна Рада більшістю голосів проголосувала за закон №7440 про створення Вищого Антикорупційного суду України. Зокрема, закон визначає порядок проведення конкурсу з відбору антикорупційних суддів. Згідно з текстом законопроекту в редакції другого читання, Вищому антикорупційному суду (ВАКС) будуть підслідні кримінальні провадження щодо корупційних злочинів, передбачених у примітці ст. 45(1) Кримінального кодексу України, ст. 206(2), 209, 366(1) КК.

У понеділок, 11 червня, Президент Петро Порошенко підписав закон про Вищий Антикорупційний суд.