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Верховна Рада спростила малим виноробам отримання ліцензії

Також депутати дали зелене світло місцевим маркам вина
Верховна Рада спростила процедуру отримання ліцензії на виробництво алкогольних напоїв для малих виробників виноробної продукції.
Верховна Рада спростила малим виноробам отримання ліцензії Фото: businessman.ua

За прийняття в цілому законопроекту № 6693 проголосували 247 депутатів при мінімально необхідних 226, - інформують Українські новини.

Документом передбачається, що малі виробники винпродукції не підлягають обов'язковій атестації на відповідність вимогам щодо забезпечення життя та здоров'я людей, охорони навколишнього природного середовища, повного технологічного циклу виробництва, а також відповідність санітарним, пожежним, екологічним нормам і правилам.

Для отримання ліцензії малим виробникам досить буде відповідному органу надати зареєстровану декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства і договір з акредитованою лабораторією.

Також в проекті прописано, що нові марки винпродукції стверджує керівник підприємства на підставі висновку Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості або дегустаційної комісії профільної наукової установи і галузевої громадської організації. Відзначається, що необхідність проведення атестації унеможливлювала створення унікальних терруарних (місцевих) виноградних вин і легалізацію малих виробників винпродукції в сільській місцевості.

Під невеликими виробництвами виноробної продукції маються на увазі підприємства, які здійснюють виробництво та розлив виноградних, плодово-ягідних вин і медових напоїв з виноматеріалів виключно власного виробництва, отриманих шляхом переробки плодів, ягід, винограду, меду також власного виробництва.

При цьому документом передбачається заборона на використання такими підприємствами спирту при виробництві винпродукції.

 

 

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20 03 2018 19:36
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