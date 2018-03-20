Верховна Рада спростила малим виноробам отримання ліцензії

Верховна Рада спростила процедуру отримання ліцензії на виробництво алкогольних напоїв для малих виробників виноробної продукції.

За прийняття в цілому законопроекту № 6693 проголосували 247 депутатів при мінімально необхідних 226, - інформують Українські новини.

Документом передбачається, що малі виробники винпродукції не підлягають обов'язковій атестації на відповідність вимогам щодо забезпечення життя та здоров'я людей, охорони навколишнього природного середовища, повного технологічного циклу виробництва, а також відповідність санітарним, пожежним, екологічним нормам і правилам.

Для отримання ліцензії малим виробникам досить буде відповідному органу надати зареєстровану декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства і договір з акредитованою лабораторією.

Також в проекті прописано, що нові марки винпродукції стверджує керівник підприємства на підставі висновку Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості або дегустаційної комісії профільної наукової установи і галузевої громадської організації. Відзначається, що необхідність проведення атестації унеможливлювала створення унікальних терруарних (місцевих) виноградних вин і легалізацію малих виробників винпродукції в сільській місцевості.

Під невеликими виробництвами виноробної продукції маються на увазі підприємства, які здійснюють виробництво та розлив виноградних, плодово-ягідних вин і медових напоїв з виноматеріалів виключно власного виробництва, отриманих шляхом переробки плодів, ягід, винограду, меду також власного виробництва.

При цьому документом передбачається заборона на використання такими підприємствами спирту при виробництві винпродукції.