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Верховна Рада не змогла заборонити показ ЧС-2018 в Україні

Наступного пленарного тижня ЧС-2018 вже буде відбуватися
Верховна Рада не внесла у порядок денний постанову про заборону трансляції Чемпіонату світу з футболу, що відбуватиметься в Росії.
Верховна Рада не змогла заборонити показ ЧС-2018 в Україні Фото: Сергей Фадеичев / ИТАР-ТАСС

За відповідне рішення проголосували лише 142 народних депутати з 226 необхідних.

Наступний пленарний тиждень засідань українських парламентарів припадає на час, коли ЧС-2018 вже буде відбуватися.

Постанова передбачала визнання трансляції в Україні Чемпіонату Світу 2018 та заходів пов`язаних з ним, такою, що "порушує законні права та інтереси громадян України внаслідок збройної агресії і тимчасової окупації Російською Федерацією частини території України".

Раніше стало відомо, що комітет з питань свободи слова та інформаційної політики Верховної Ради схвалив заборону трансляції ЧС-2018 в Україні.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від відвідування Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться з 14 червня по 15 липня у Росії. Зокрема, міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав громадян України не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу.

Також, поліція федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія не рекомендує німецьким футбольним фанатам їхати у Росію на Чемпіонат світу з футболу.

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07 06 2018 20:55
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