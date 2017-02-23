Верховна Рада підтримала у першому читанні зміни до "закону Савченко"
За зміни до закону проголосували 235 народних депутатів.
Проект передбачає, що норма закону про зарахування одного дня попереднього ув'язнення як двох днів у термін основного покарання не застосовується до засуджених за тяжкі й особливо тяжкі злочини, а також до рецидивістів.
Нагадаємо, що за час дії "закону Савченко" на волю достроково вийшли 8,7 тис. ув'язнених, з яких 1313 підозрювалися у скоєнні важких злочинів.
"Закон Савченко" набув чинності 24 грудня 2015 року. Згідно з ним, кожен день попереднього ув'язнення має бути зарахований як два дні основного покарання.
За "законом Савченко" достроково вийшли на волю екс-голова Львівського апеляційного адміністративного суда Ігор Зварич та екс-нардеп України Віктор Лозинський. Крім того, 28 січня суд зменшив термін засудженому до 8 років в'язниці Андрію Слюсарчуку, відомому як "доктор Пі", і в червні він вийшов на волю.
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