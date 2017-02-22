Верховна Рада підтримала угоду з ЄС щодо малого і середнього бізнесу
COSME - програма ЄС, спрямована на створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу, яка реалізується в рамках стратегії “Європа-2020” та затверджена регламентом Ради ЄС, - повідомляє Еспресо.TV.
Намір України приєднатися до програми COSME зазначено в пункті №334 плану заходів по імплементації угоди про асоціацією між Україною та ЄС. Участь України у програмі COSME визначена в дорожній карті щодо підтримки ЄС короткострокових пріоритетів України, включена до плану відновлення України на 2015-2017 роки, підтримана на першій та другій зустрічах Ради асоціації між Україною та ЄС в Брюсселі, на 17-му саміті Україна-ЄС в Києві та на Ризькому саміті східного партнерства.
Приєднання України до програми COSME відкриває доступ українським підприємствам державного, приватного та громадського секторів до фінансування як з боку бюджету програми COSME (близько 0,9 млрд євро), так і з боку інвестиційних та венчурних фондів ЄС.
Раніше Верховна Рада відхилила законопроект, що спрощує процедуру оформлення права власності та отримання в користування земельних ділянок. "За" проголосували лише 170 народних депутатів.
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