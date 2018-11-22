Верховна Рада продовжила перерву до 23:30

За словами першої заступниці голови Верховної Ради Ірини Геращенко, необхідно провести консультації з метою узгодження змін до Податкового кодексу, повідомляє "Укрінформ".

"Хочу зазначити, що зараз продовжуються консультації по обговоренню законопроектів, і я оголошую перерву ще на дві години – до 23:30", – сказала Геращенко.

Нагадаємо, Верховна Рада в четвер, згідно з порядком денним, має ухвалити в другому читанні законопроект № 9260 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків та зборів".

Вранці парламент проголосував за продовження вечірнього засідання до завершення розгляду всіх питань, пов'язаних із державним бюджетом на 2019 рік.