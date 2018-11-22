Верховна Рада продовжила перерву до першої ночі

Триває робота в Комітеті з питань податкової та митної політики

Верховна Рада продовжила перерву в роботі до першої години ночі.

Про це з президії парламенту заявила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко, повідомляє "Укрінформ". "Наші колеги з податкового комітету продовжують свою натхненну роботу над поправками. І я оголошую перерву до 01:00. І рівно за півтори години ми з вами зустрінемося у цій сесійні залі", – сказала Геращенко.

Нагадаємо, Верховна Рада в четвер, 22 листопада, згідно з порядком денним, мала ухвалити у другому читанні законопроект № 9260 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків та зборів".

Вранці парламент проголосував за продовження вечірнього засідання до завершення розгляду всіх питань, пов'язаних із державним бюджетом на 2019 рік.

Близько 19:00 спікер парламенту Андрій Парубій оголосив перерву в роботі парламенту до 21:30 для підготовки змін до Податкового кодексу.

Згодом перерву в роботі Верховної Ради продовжили до 23:30.

За словами голови фракції "Блок Петра Порошенка" у ВР Артура Герасимова, державний бюджет-2019 можуть ухвалити близько 3:00 ранку у п'ятницю, 23 листопада.