Верховна Рада просить США надати Україні статус основного союзника поза межами НАТО, - ВІДЕО

Верховна Рада України просить США розглянути питання про укладення з Україною оборонного угоди і надання Україні статусу Основного союзника поза межами НАТО.

За відповідне рішення проголосували 232 депутати.

Ініціаторами проекту постанови №6111 є лідер фракції РПЛ Олег Ляшко, лідер фракції "НФ" Максим Бурбак, голова комітету Ради із закордонних справах Ганна Гопко, голова фракції "БПП" Ігор Гринів та інші.

"У відповідності з духом і буквою Будапештського меморандуму, а також враховуючи розвиток стратегічного партнерства між нашими державами звертаємося до США із проханням розглянути питання про укладення з Україною оборонної угоди і надання Україні статусу Основного союзника поза межами НАТО. Надання Україні статусу основного союзника поза межами НАТО і укладення двостороннього оборонного угоди між Україною і США буде мати величезний вплив на припинення російської агресії проти України, стримування агресора та запобігання розпалюванню війни в Європі. Це в інтересах України, США, Європи і всього світу", - йдеться у зверненні Ради.

Рада проектом документу постановляє голові Верховної Ради України направити текст звернення до Конгресу Сполучених Штатів Америки.

Постанова набирає чинності з моменту його прийняття.

Як зазначає профільний комітет Ради у своєму висновку, метою прийняття постанови є практична реалізація та інструменталізація міжнародно-правових гарантій безпеки, які були надані Україні за Будапештським меморандумом, на основі надання Україні статусу Основного союзника поза межами НАТО та укладення з Україною оборонного угоди.

Нагадаємо, що в лютому Північноатлантичний альянс оголосив про розширення військової присутності повітряних і морських сил союзників в акваторії Чорного моря.