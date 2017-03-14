НОВИНИВерховна Рада України ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Канадою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Верховна Рада ратифікувала ЗВТ з Канадою
Угода відкриє для українських експортерів 98% канадського ринку
Фото: zn.ua
За прийняття законопроекту №0120 проголосували 272 депутати.
Україна і Канада влітку 2015 року завершили п'ятирічні переговори про створення ЗВТ. Договір був підписаний 11 липня 2016 року в рамках візиту в Україну прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Очікується, що він відкриє для українських експортерів 98% канадського ринку товарів.
Нагадаємо, що ратифікація цієї угоди в парламенті Канади зараз знаходиться на завершальному етапі.
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