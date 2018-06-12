Верховна Рада скасувала поетапне підвищення екологічного податку
За них проголосували 248 депутатів.
Згідно із запропонованими комітетом поправками, оприлюдненими на сайті парламенту, уточнення до законопроекту передбачають підвищення ставок податку за викиди двоокису вуглецю з 0,41 грн до 10 грн за тонну, інформує LB.ua.
У той самий час прийнятий народними депутатами 23 листопада 2018 року варіант законопроекту містив норму про подальше підвищення зазначеного податку: з 2020-го - до 15 грн/тонну, з 2021-го - до 20 грн/тонну, з 2022 року - до 25 грн/тонну.
Також затверджені поправки продовжують режим звільнення від ПДВ операцій з брухтом чорних і кольорових металів, паперу і картону для утилізації (макулатури та відходів) до 2022 року.
Ресурсний законопроект №9260 з поправками до Податкового кодексу передбачає підвищення низки акцизів і зборів. Народні депутати прийняли його у другому читанні та в цілому в ніч з 22 на 23 листопада 2018 року.
Нагадаємо, Міністерство екології та природних ресурсів України опублікувало рейтинг найбільших підприємств-забруднювачів.
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