Верховна Рада скасувала поетапне підвищення екологічного податку

Депутати передумали збільшувати ставку до 25 гривень до 2022 року

Верховна Рада внесла поправки до прийнятого два тижні тому законопроект №9260 про зміну розміру податків у 2019 році.

За них проголосували 248 депутатів.

Згідно із запропонованими комітетом поправками, оприлюдненими на сайті парламенту, уточнення до законопроекту передбачають підвищення ставок податку за викиди двоокису вуглецю з 0,41 грн до 10 грн за тонну, інформує LB.ua.

У той самий час прийнятий народними депутатами 23 листопада 2018 року варіант законопроекту містив норму про подальше підвищення зазначеного податку: з 2020-го - до 15 грн/тонну, з 2021-го - до 20 грн/тонну, з 2022 року - до 25 грн/тонну.

Також затверджені поправки продовжують режим звільнення від ПДВ операцій з брухтом чорних і кольорових металів, паперу і картону для утилізації (макулатури та відходів) до 2022 року.

Ресурсний законопроект №9260 з поправками до Податкового кодексу передбачає підвищення низки акцизів і зборів. Народні депутати прийняли його у другому читанні та в цілому в ніч з 22 на 23 листопада 2018 року.

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