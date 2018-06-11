Рада створила комісію для розслідування вбивства Гандзюк
Відповідне рішення підтримали 259 народних депутатів на засіданні 6 листопада.
Ініціаторами Проекту постанови 9262 стала низка депутатів та керівників фракцій, зокрема, Юлія Тимошенко, Максим Бурбак, Олег Березюк, Артур Герасимов.
Комісія складатиметься з 18 народних депутатів.
Головою комісії стане позафракційний народний депутат Борислав Береза, а заступник голови ТСК - нардеп від фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Алєксєєв.
Термін діяльності ТСК та термін подання нею звіту про виконану роботу, згідно з текстом постанови, – три місяці з дня її утворення.
ТСК має перевірити хід розслідування правоохоронцями нападів на Гандзюк та інших громадських активістів.
Раніше повідомлялося, що представники фракцій БПП та "Народний фронт" у Верховній Раді намагаються створити контрольовану тимчасову слідчу комісію, яка аналізуватиме результати розслідувань стосовно нападів на громадських активістів.
Голова Національної поліції Сергій Князєв оприлюднив відеозаписи зі свідченнями й слідчим експериментом у справі про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк, в результаті якого вона померла.
Також, генпрокурор Юрій Луценко звинувачує активістів і депутатів, які вимагають назвати імена замовників убивства Катерини Гандзюк, у піарі на крові, витоку інформації і підриву діяльності слідства.
Як відомо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.
Раніше глава Нацполіції Сергій Князєв повідомляв, що справу проти виконавців та організаторів нападу найближчим часом передадуть до суду. Однак адвокатка Катерини Євгенія Закревська стверджує: передача справи до суду в її нинішньому вигляді унеможливить притягнення до відповідальності замовників убивства.
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