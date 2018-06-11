Рада створила комісію для розслідування вбивства Гандзюк

Верховна Рада вирішила створити Тимчасову слідчу комісію для проведення розслідування нападів на радницю Херсонського мера Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.

Відповідне рішення підтримали 259 народних депутатів на засіданні 6 листопада.

Ініціаторами Проекту постанови 9262 стала низка депутатів та керівників фракцій, зокрема, Юлія Тимошенко, Максим Бурбак, Олег Березюк, Артур Герасимов.

Комісія складатиметься з 18 народних депутатів.

Головою комісії стане позафракційний народний депутат Борислав Береза, а заступник голови ТСК - нардеп від фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Алєксєєв.

Термін діяльності ТСК та термін подання нею звіту про виконану роботу, згідно з текстом постанови, – три місяці з дня її утворення. ТСК має перевірити хід розслідування правоохоронцями нападів на Гандзюк та інших громадських активістів.

Раніше повідомлялося, що представники фракцій БПП та "Народний фронт" у Верховній Раді намагаються створити контрольовану тимчасову слідчу комісію, яка аналізуватиме результати розслідувань стосовно нападів на громадських активістів.

Голова Національної поліції Сергій Князєв оприлюднив відеозаписи зі свідченнями й слідчим експериментом у справі про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк, в результаті якого вона померла.

Також, генпрокурор Юрій Луценко звинувачує активістів і депутатів, які вимагають назвати імена замовників убивства Катерини Гандзюк, у піарі на крові, витоку інформації і підриву діяльності слідства.

Як відомо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.