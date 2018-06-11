Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Рада створила комісію для розслідування вбивства Гандзюк

Рішення підтримали 259 народних депутатів
Верховна Рада вирішила створити Тимчасову слідчу комісію для проведення розслідування нападів на радницю Херсонського мера Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.
Рада створила комісію для розслідування вбивства Гандзюк Фото: kievsmi.net

Відповідне рішення підтримали 259 народних депутатів на засіданні 6 листопада.

Ініціаторами Проекту постанови 9262 стала низка депутатів та керівників фракцій, зокрема, Юлія Тимошенко, Максим Бурбак, Олег Березюк, Артур Герасимов.

Комісія складатиметься з 18 народних депутатів.

Головою комісії стане позафракційний народний депутат Борислав Береза, а заступник голови ТСК - нардеп від фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Алєксєєв.

Термін діяльності ТСК та термін подання нею звіту про виконану роботу, згідно з текстом постанови, – три місяці з дня її утворення.

ТСК має перевірити хід розслідування правоохоронцями нападів на Гандзюк та інших громадських активістів.

Раніше повідомлялося, що представники фракцій БПП та "Народний фронт" у Верховній Раді намагаються створити контрольовану тимчасову слідчу комісію, яка аналізуватиме результати розслідувань стосовно нападів на громадських активістів.

Голова Національної поліції Сергій Князєв оприлюднив відеозаписи зі свідченнями й слідчим експериментом у справі про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк, в результаті якого вона померла.

Також, генпрокурор Юрій Луценко звинувачує активістів і депутатів, які вимагають назвати імена замовників убивства Катерини Гандзюк, у піарі на крові, витоку інформації і підриву діяльності слідства.

Як відомо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.

Раніше глава Нацполіції Сергій Князєв повідомляв, що справу проти виконавців та організаторів нападу найближчим часом передадуть до суду. Однак адвокатка Катерини Євгенія Закревська стверджує: передача справи до суду в її нинішньому вигляді унеможливить притягнення до відповідальності замовників убивства.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 11 2018 14:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?

Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.