Верховна Рада у другому читанні прийняла закон, який дозволить заочно засудити Януковича

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект №5610 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження).

Відповідний законопроект підтримали 252 народних депутата. У ході обговорення найбільше суперечок викликала правка стосовно можливості укладати угоду із підозрюваними представниками терористичних організацій. За пропозицією генпрокурора України, із закону було вилучено слова "терористичні організації" для подальшого суспільного обговорення.

Згідно висновку профільного комітету, законопроект передбачає надати можливість викликати особу, як знаходиться за межами України - йдеться про надсилання повістки за останнім місцем проживання чи перебування із обов'язковою публікацією в офіційних ЗМІ. Таким чином вважається, що особа належним чином ознайомлена з повісткою про виклик.

Якщо підозоюваний добровільно з'явився до слідчого судді, а обвинувачуваний - до суду, ухвала про дозвіл на затримання втрачає законну силу.

У КПК вносяться зміни, згідно яким до 18 місяців збільшується максимально допустимий строк тримання під вартою для випадків, коли йдеться про особливо складні кримінальні провадження щодо особливо тяжких злочинів, скоєних організованими групами, злочинним організаціями. Генпрокурор може подовжити строк досудового розслідування до 18 місяців.

Також, законопроект передбачає можливість укладення угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених організованою групою чи злочинною організацією, за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Нагадаємо, що 23 лютого Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №5610, який надає слідству більше можливостей для заочного засудження Віктора Януковича і його оточення.

Відзначимо, що Юрій Луценко повідомляв, що судовий розгляд кримінального провадження проти екс-президента України Віктора Януковича за обвинуваченням у державній зраді може початися у березні, якщо парламент ухвалить закон про вдосконалення процедури заочного засудження.