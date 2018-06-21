Верховна Рада ухвалила закон про нацбзпеку

Верховна Рада підтримала у другому читанні президентський законопроект №8068 "Про національну безпеку України".

Цей закон важливий для боротьби з російською агресією, реформи сектору безпеки, а також є суттєвим кроком на шляху України до НАТО, зазначив спікер парламенту Андрій Парубій, - повідомляє "Українська правда".

Проект передбачає скасування трьох законів, об’єднуючи їх. Це закони "Про основи національної безпеки України", "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави" та "Про організацію оборонного планування".

Крім того, у поданому проекті викладено систему забезпечення нацбезпеки та повноваження кожного з її суб’єктів, зокрема, президента, міністерств оборони та внутрішніх справ, Збройних сил, Генштабу, СБУ, Держприкордонслужби тощо.

Міністр оборони України і його заступники призначатимуться на посади з-поміж цивільних осіб від 1 січня 2019 року.

Також проект передбачає розмежувати посади начальника Генштабу та головнокомандувача ЗСУ, які зараз обіймає Віктор Муженко.

Крім того, в окремій статті проекту йдеться про стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України. Реалізовувати її якої планується "з використанням механізмів державно-приватного партнерства" та із "залученням міжнародної консультативної, фінансової, матеріально-технічної допомоги".

Водночас, у порівнянні з чинним наразі законом "Про основи національної безпеки України" запропонований президентом проект пропонує скорочення переліку пріоритетних національних інтересів.

Зокрема, проект 8068 зосереджений на таких сферах, як суверенітет і територіальна цілісність, європейська та євроатлантична інтеграція та розвиток економіки та громадянського суспільства. Таким чином, з переліку пропонується виключити такі пункти, як гарантування прав і свобод людини і громадянина, забезпечення розвитку і функціонування української мови та захист мов нацменшин, розвиток духовності, моральних засад, інтелектуального потенціалу народу.

В президентському проекті також відсутній перелік загроз національним інтересам та зазначено, що їх мають визначати різні документи, які схвалюються РНБО і затверджуються президентом. Але перед голосуванням парламент розглянув 428 поправок до законопроекту.

Великий блок поправок стосувався повноважень СБУ. Депутати вимагали позбавити службу функцій у сфері економіки та боротьби з корупцією, оскільки, за їхніми словами, ці повноваження вже є у новостворених правоохоронних органів (НАБУ, САП, ДБР), а СБУ використовує їх, аби "кошмарити бізнес" і вимагати хабарі. Але Рада ці зміни не підтримала.

Підсумовуючи дебати, секретар комітету Іван Вінник заявив, що не були враховані 5 важливих правок, які необхідні для адаптації закону до вимоги НАТО. Зокрема, про діяльність Нацгвардії в умовах воєнного стану та про створення комітету з питань розвідки.

Він закликав депутатів підтримати їх внесення до законопроекту, що вони і зробили.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко вніс у Верховну Раду законопроект №8068 "Про національну безпеку".